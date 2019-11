"Feliz de colaborar con la Teletón"

Luis Enrique Mejía, 57 años, llegó el viernes a El Salvador y actuó ayer por la noche como el artista top en el cierre de la edición 2019 de la Teletón, celebrada en el pabellón tres del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) durante 27 horas.

El salsero nicaragüense, autor de éxitos como "Yo no sé mañana", "Date un chance", "No te quites la ropa" entre otros, sostuvo un encuentro con la prensa nacional en el que expresó su satisfacción de volver a esta tierra y la importancia que ha tenido el país en su carrera musical.

"Estoy feliz de volver. El Salvador siempre ha estado desde el inicio de mi carrera y venir ahora para cooperar con la Teletón es muy importante para mí", expresó.

El evento, que lleva por fin recaudar fondos para ayudar a personas con diversas discapacidades, no es ajeno al cantante, pues ha participado en otros alrededor del mundo; aunque sí es la primera vez que lo hace en una edición en el país.

"Es mi primera vez cooperando con la Teletón en El Salvador y estoy muy feliz, y lleno de mucho orgullo al poder estar con ustedes en esta ocasión", agregó el laureado intérprete.

El Latin Grammy

Recientemente, Luis Enrique obtuvo el premio Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum Folclórico" por el proyecto discográfico "Tiempo al tiempo", el cual creó junto al cuarteto venezolano C4 Trío.

"Les propuse esta idea, la empezamos a grabar en enero, sacamos el disco en mayo y me siento orgulloso de haber logrado un proyecto tan importante, lleno de canciones inéditas, haciendo honor al folclor y al instrumento emblemático del folclor venezolano como lo es el cuarto", apuntó Luis Enrique.

Cuestionado sobre su mensaje a los músicos salvadoreños en su afán profesional por alcanzar un premio de esta envergadura, el originario de Somoto, Nicaragua, respondió que "el Grammy es la consecuencia de muchas cosas y no necesariamente quiere decir que tengas o no éxito, ni decir que harás algo o no importante con tu carrera".

"Nosotros hicimos un disco sin pensar en ganar un Latin Grammy, pero nos llena de orgullo… Creo que, en cada país, la problemática del músico es encontrar el vehículo que le permita hacer lo que quiere hacer. Todos los países tienen los mismos problemas. Mi único consejo es trabajar arduamente y ponerle todo lo que uno pone a la hora de realizar lo que uno quiere", completó.

A futuro

Pensando en el futuro, el salsero no quiso aventurarse a pronósticos de ningún tipo; ni siquiera a su nominación, ahora, por Grammy americano, siempre por "Tiempo al tiempo".

"Lo mío es esto (el disco). No me atrevo a pensar a futuro; haciéndole honor a ´Yo no sé mañana´, me atrevo a recibir lo que tenga que recibir en el momento, de acuerdo con la situación que esté viviendo y en este momento lo único que deseo es salir a girar con C4 Trío, presentar el proyecto en vivo, lo que cobra mayor valor porque es mucha música", dijo.