Fernando Rodríguez un apasionado por el arte

Soñador y apasionado por lo que hace, Fernando Rodríguez es un hombre que dice no concebir la vida sin hacer arte, a la que considera algo más fuerte que el. "Para mi el arte nos acompaña desde siempre, es algo que necesito hacer, necesito expresarlo, a pesar de que generación con generación todo a cambiado, el arte se ha mantenido gracias a nosotros los artistas que no dejamos que muera", dijo.

"Mi primer contacto con este mundo fue lo que yo llamo ‘amor a primer ensayo’, en el colegio estando en bachillerato se me dio la oportunidad, en el momento que debía hacer las horas sociales me dieron varias opciones para hacerlas y por supuesto elegí el teatro. Ahí fue donde comenzó mi escuela y por 2 años me mantuve aprendiendo lo necesario para participar en mi primer obra: ‘El escaparate encantado’, en la que fui una marioneta. Fue muy interesante, los niños la querían mucho. Luego de eso hicimos otra que se llamó ‘Carburo clown’ y también ‘El cavernicola’ las cuales ya tienen más de 10 años", recordó Rodríguez.

El Cavernicola, una obra que trata de la diferencia entre hombre y mujeres y como las maneras diferentes de ver la vida nos afectan cuando se convive en pareja, la interpreta desde que estaba soltero hasta que se casó, explica. "Ahora sí vivo lo que pongo en escena"…, menciona con una sonrisa en su rostro.

La obra llegó a sus manos a través del director Roberto Salomón. "Un día me lo encuentro y me comenta que quería comenzar a realizarla y le digo, está bien, ya he escuchado de ella, me invita cuando vaya a estrenarla y para mi sorpresa me dice ‘¡si la voy a hacer, pero, con vos!’ y para mi fue algo sorprendente porque sentía que me quedaba grande la camisa, pero él me dijo que confiaba en que yo lo podía hacer, le dije que también confiaba en su guía y pues esa obra fue un gran trampolín que me ha ayudado hasta ahora", indicó.

¿Consideras que hay algo malo en hacer teatro en El Salvador?

Creo que en hacer teatro, en la actividad teatral, en desarrollarla y ejecutarla no hay nada de malo. Para los que hacemos esto es algo maravilloso. Lo que es feo es lo que rodea a la actividad teatral. Como el estar pidiendo en un medio espacio para poder ir a anunciar tus espectáculos y que te digan que ‘no tienen forma de ayudarte’ cuando al final solo es porque terminan hablando de temas irrelevantes, triviales o que no alimentan o interesan al público. Eso es lo feo, sin embargo debo decir que hemos recibido mucho apoyo de parte de medios que nos dicen vengan y publicitense como se debe.

¿Qué es Comedia ES?

Pues es una iniciativa que yo tenía desde hace tiempo, en la que andaba buscando la manera de iniciar el Stand Up en El Salvador. Lo que sería en una persona de pie frente al público haciendo comedia. Sin embargo son monólogos que van en formato de chiste, pueden ser chistes por anécdotas o por observación de algo en particular que hace el comediante, en estas dos ramas puede variar el Stand Up Comedy. Pero es eso, el comediante frente al público tratando de hacerles reír y pasar un buen rato. De esta manera nace Grupo Caverna que es la empresa productora que logré fundar con la colaboración de Carlos Lazo y Luis Montes con quien produzco Comedia ES y todo lo que vengo haciendo desde hace ya un tiempo.

También debo mencionar como fundador a Marvin Murillo que cree en el proyecto. Nos contactamos ya que él buscaba como venir acá a presentarse y yo buscaba quien diera un taller sobre Stand Up, pero le propuse algo más, le dije que me ayudara a dejar una huella. Gracias a Dios fue así, nos presentamos frente a personas que nunca habíamos visto y recuerdo bien que dije en esa ocasión: ‘voy a hacer un festival Centroamericano de comedia’ y nadie me creyó. Pero justo ese año logramos armar un festival centroamericano y ahora ya lleva 5 años.

No me gradué de la universidad así que mi apodo es "el bachiller de la comedia". Hice solamente hasta cuarto año de la carrera de Administración de Empresas pero luego el trabajo me absorbió tanto que no logré terminarla sin embargo, logré tener una empresa y algunos de mis compañeros no. Cada quien forja su camino.

¿Qué consejo le darías a quien sueña con ser artista?

Primero que sean necios, no importa qué ni contra quién. Y dos, ser decididos y tener un plan.

