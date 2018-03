Festejamos el cumpleaños de Rihanna con sus cinco mejores canciones

Lee también

Un día como hoy, pero de 1988, nace en Barbados la cantante y actriz Rihanna . Actualmente está inmersa en la gira “The Anti World Tour”.Rihanna es una de las artistas más talentosas, sensuales y polémicas del mundo del espectáculo. Compartimos sus cinco mejores canciones, basados en las elecciones de medios como Billboard, Complex y Rolling Stone.Esta canción del álbum "Good Girl Gone Bad" no falta en los primeros puestos de las mejores canciones. Es quizá uno de los sencillos más icónicos y fue un éxito en ventas en las listas. Una de las características de Rihanna es que es una cantante intensa. Y "Only girl" de su disco "Loud" es un gran ejemplo de eso. Rihanna canta este tema junto a Calvin Harris. La cantante es sencilla pero imparable con esta exitosa canción de "Talk That Talk". Rihanna no teme mostrar su sensualidad y poder. Este tema de "Rated R" la reintrodujo en su lado "más sucio". Demostró que es experta en el género dancehall. Esta canción romántica cuenta con una de las interpretaciones vocales más memorables de Rihanna. Este tema de "Unapologetic" es emocional y uno de los favoritos de Rihanna.