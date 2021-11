Festival “Sivar En Cortos” celebra segunda edición

Por segunda ocasión el festival de cine "Sivar En Cortos" reúne el talento de cineastas salvadoreños con sus cortometrajes. En este certamen fueron seleccionados 13 cortos, que abordan diferentes temáticas, pero reflejan la realidad del país.

Vanesa Tomasino es la creadora, fundadora y directora del Festival, explicó que "Sivar En Cortos" fue organizado como un espacio para que los salvadoreños pudieran admirar el guion y producción de una película local, además de las actuaciones de compatriotas.

"La primera edición de ´Sivar En Cortos´ se hizo en 2019, en Plaza futura, con el propósito de crear espacios para cineastas salvadoreños y que sus trabajos se pudieran consumir en el país, lo que pasando antes es que muchos de los proyectos salvadoreños no se ven en el país, pero salen a festivales internacionales", dijo Tomasino a LA PRENSA GRÁFICA.

La convocatoria a cineastas salvadoreños se realizó por redes sociales, los interesados podían postular su cortometraje en la página web del Festival. Los requisitos eran una duración máxima de 15 minutos, dirigido, producido o escrito por salvadoreños o un cortometraje sobre salvadoreños dirigido, producido o escrito por extranjeros.

"Sivar En Cortos" recibió 31 postulaciones en su segunda edición. Y un jurado integrado por expertos internacionales seleccionó las producciones que serán proyectadas y galardonadas para este festival.

La selección incluye 13 cortometrajes: "Pepe Grillo", "Dear Maya", "Encerrado", "Vientos de octubre", "El sonido del mar", "Manicomio", "Corazón azul", "Gaby", "The procers of the Peytriot", "Incoming", "Spike", "Tiempo de despertar" y "Reflejos".

En la ceremonia que se realiza esta noche se premiará al mejor corto, mejor cinematografía, mejor actor, mejor actriz, mejor rol de apoyo y mejor director, según reveló Tomasino.

La salvadoreña busca abrir nuevos espacios para la difusión del cine a nivel local. "Para mí era importante ser parte de la comunidad salvadoreña, busco aportar al país y regresar con toda la experiencia y darles a los salvadoreños lo que hubiese querido", explicó.

Tomasino es actriz, productora, guionista, directora y fundó el único estudio profesional de actores en El Salvador "SAS El Salvador" donde se forman actores que trabajan a nivel internacional, y la agencia que representa actores "Sivar Actors". Tiene más de 18 años trabajando en Norteamérica y suma más de 42 proyectos para Hollywood, entre ellos películas, series y animación.

Gala

Lugar: Funky House en Colonia Escalón

Hora: 6 p.m.

Evento: Alfombra roja y premiación

Entrada: $5

Adriano Benitez

Mafer Panama

Arturo López Rodas

Ambar Mejía

Maya Salomé

Jacobo Chacón

Eliezer Zelar

María Bruzón

Marlon Pérez

Daniel Castro

Daniel Flamenco