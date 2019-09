Festival de Toronto coronó a "Jojo Rabbit"

El Premio de Elección Popular del TIFF, el único que durante años concedió la muestra canadiense y que se otorga al filme más votado por la audiencia que atiende a las proyecciones, es considerado por muchos como uno de los barómetros más ajustados para predecir qué películas triunfarán en los Óscar. Aunque el galardón solamente conlleva un premio monetario de 15.000 dólares, las implicaciones comerciales son mucho mayores.

El año pasado, la película ganadora del Premio de Elección Popular del TIFF fue a parar a "Green Book", el drama dirigido por Peter Farrelly e interpretado por Mahershala Ali y Viggo Mortensen que fue nominado para cinco óscars y ganó tres de las preciadas estatuillas, incluida la de Mejor película.

El acierto del público de Toronto en 2018 no es único. El Premio de Elección Popular del TIFF también ha sido otorgado a películas como "12 Year a slave", "The Kings Speech" y "Slumdog Millionaire" que acabaron triunfando en los Óscar y en las taquillas de todo el mundo.

E incluso si la mejor película de TIFF al final no acaba siendo la triunfadora de la noche de los Óscar, si obtiene buenos resultados en otras competiciones, como fue el caso de "La La Land" o "Three Billboards Outside Ebbing, Missour" entre otros metrajes.

La elección de "Jojo Rabbit" por parte del público como la mejor película de la 44 edición también señala que a los espectadores canadienses no les importa la controversia.

La película está dirigida por el excéntrico neozelandés Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", 2017).