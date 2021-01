Fey tiene la foto más sexy para iniciar la semana

Puede que este fin de semana haya sido para recargar las pilas que te permiten iniciar al 100 este lunes, y de la misma manera en que tú te llenaste de good vibes; nuestras celebitrites favoritas disfrutaron de estos días y eso nos encanta.

Una de las consentidas de De Última que estuvo muy activa en redes sociales durante este fin fue Fey. La cantante que nos hizo bailar al ritmo de "Media Naranja", siempre nos inspiran a mostrar una mejor de nosotras mismas con sus arriesgados looks y nos impulsa a no dejar de cuidarnos cuando presume su curvilínea figura.

Además de su buena vibra, ella siempre logra robar todas las miradas de sus fans y dejarnos a nosotras con la boca abierta, pero está vez, debemos decir que Fey incendió las redes (de nuevo) y aquí te contaremos por qué.

Durante este fin de semana, Fey posteó una instantánea en su feed de Instagram donde podemos ver que congeló el tiempo y presume sus curvas en un mini bikini con print de flores.

Además de usar este increíble bikini, la intérprete de "Gatos en el balcón" agregó a su look un sombrero de paja de ala ancha y unos lentes XL que hacen el match perfecto con su traje de baño.

Foto: Instagram Stories @Fey

Además compartió dos mini videos en sus Instagram Stories que confirman que se encuentra en su mejor momento.

Fey también mostró sus piernas de impacto o como diría Niu "piernas de B A I L A R I N A" y logró romper la barrera de los 85 mil likes, y estamos seguras que este número irá en aumento.

A sus 47 años, Fey nos motiva a dejar todas esas inseguridades que tenemos al usar un bikini, pues aunque la cuarentena no es pretexto para dejar de cuidar tu figura; ella nos anima a seguir con nuestras rutinas para vernos on fire en primavera.

Su look con las mejores spring vibes es ideal para no pasar desapercibida en una playa o balneario. Aunque sea algo muy clásico los bikinis florales siempre serán tus mejores amigos para no perder el estilo en las temporadas más calurosas.