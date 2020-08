Fiesta Frigüey y Los Rabanes: ¡Hay "Fiestología" para rato!

Donde dicen fiesta, está Frigüey. Por eso no en vano fue el mismo público quien les acuño Fiesta Frigüey como ahora son conocidos. La banda salvadoreña originaria de Santa Ana cumple 24 años de trayectoria en los escenarios y lo hace de la mano con otros grandes artistas.

Esta vez Fiesta Frigüey retoma la colaboración que realizaron con Los Rabanes en 2017 y realizaron el video de "Fiestología". La agrupación panameña guarda un cariño muy especial por El Salvador y no dudaron ni un segundo en volver a trabajar juntos.

"Los Rabanes es una banda muy cercana a El Salvador, y de nuevo, ha coincidido con Fiesta Frigüey en muchos escenarios en el país. En una de esas venidas, por ejemplo, tocábamos en una fiesta privada en un hotel donde Los Rabanes se hospedaban. Los panameños pasaron por la fiesta y decidieron entrar, y para no hacer largo el cuento terminamos ambas bandas en la tarima de hotel en una fiesta inolvidable para los asistentes. Así de espontánea ha sido nuestra relación con Los Rabanes", expresó Max Méndez, vocalista de Fiesta Frigüey y uno de sus fundadores.

"Fiestología" es una canción con ritmos bailables que ya está disponible en el canal de YouTube de ambas bandas y en plataformas como Spotify. El video resultó del ingenio aun cuando la pandemia por el covid-19 puso en pausa muchos de sus proyectos. Las herramientas tecnológicas se volvieron las perfectas aliadas.

La letra y música originales fueron creadas por Chato Hernández y luego enriquecidas con los aportes de toda la banda y los versos escritos por Los Rabanes. El videoclip oficial fue lanzado el 1º de agosto en todas sus redes sociales. Ahora ya está en los principales programas juveniles de El Salvador y siguen siendo invitados a presentarlo de forma virtual. Como ellos mismos dicen "Hay ‘Fiestología’ para rato".

"La ‘Fiestología’ tiene un mensaje tan bueno, porque hay una industria de fiestólogos. Y se ha demostrado ahora más que nunca en la pandemia. Porque como me ha llamado gente organizadores de wedding planner, discotecas, bartenders todos son fiestólogos porque son gente que se esmera por brindar un buen momento, una buena fiesta. No es solo los que están disfrutando de la fiesta sino también los que ponemos la música, las luces, las invitaciones, los DJ toda la familia que crea ese ambiente de diversión y ha sido complicado para todos los fiestólogos, para todos los músicos. Desde marzo en adelante nos cae esta noticia (la pandemia) y se van cerrando aeropuertos, festivales, conciertos, giras entonces hemos tenido que dar una invitación a lo virtual y una invitación al público a que no nos pierda el paso a través de las redes sociales", dijo Emilio Regueira vocalista líder de Los Rabanes durante una entrevista realizada por Facebook Live con PLUS.



El artista también detalló que fue por medio de las redes sociales que se pudo retomar este proyecto con los salvadoreños ya que "era el momento justo, porque la gente ya no solo quiere escuchar sino que también quiere ver".

Los Rabanes también están de fiesta. Ya son 25 años consintiendo a sus fan en toda Latinoamérica y pese a todas las pruebas de la vida merecen ser celebrados a lo grande. "Estamos en una nueva era donde estamos haciendo cosas a la distancia y la música está ahí a un click de usted", dijo Regueira y ahondó más sobre la iniciativa que con su banda tuvieron de crear el movimiento Pandemia Records. "Surge de la necesidad de seguir haciendo música desde las casas. Acá en Panamá desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día nadie sale de sus casas. En un plan de que no haya mucha aglomeración en las calles y comenzamos con los músicos a inventar qué más podíamos hacer y dijimos en broma y en serio esta es la nueva ‘pandemia records’… así como el teletrabajo los músicos vamos a hacerlo desde nuestras casas".

Desde su origen en la década de los noventa, Los Rabanes han sabido reinventarse y la lealtad de su público les ha valido para reconocimientos como el Grammy Latino. Son reconocidos por temas como "Señorita a mí me gusta su style" y "Perfidia".

"Tanto Los Rabanes como Frigüey que somos bandas fiesteras creemos que es importante también esa contraparte de positivismo y celebración que no se debe de perder. Porque anímicamente, psicológicamente también es importante en nuestras vidas. Hicimos un par de contenidos con mensajes de ‘quedarse en la casa’, creemos que es fundamental que la gente desde sus casas reinvente su forma de celebrar siguiendo todas las medidas de precaución e informándose. Pero no podemos dejar de celebrar porque somos humanos…", agregó Raúl "Chato" Hernández, compositor y guitarrista de Fiesta Frigüey mientras invitaba a seguir ejerciendo la "Fiestología" de forma responsable donde quiera que estemos.

Sobre la promoción de "Fiestología" recuerdan que inventaron unos diplomas de "Master en Fiestología" y los fiesteros les mandaban sus fotos y les hacían una entrega virtual de su diploma. "Nos hicieron llegar tantas fotos para diplomas que forramos las redes sociales con la más grande promoción de fiestólogos de la historia" añaden.