Filtran fotos de Felicity Huffman con el uniforme de la prisión donde cumple su condena de 14 días

El fin de semana, Felicity Huffman, a quien recordamos principalmente por su papel como Lynette Scavo en la serie de televisión "Desperate Housewives", fue captada con el uniforme de la Institución Federal Correccional, una prisión ubicada en Dublín, California.

Las imágenes de la actriz vestida con la indumentaria de la cárcel, donde tendrá que permanecer 14 días tras admitir que pagó una fuerte suma de dinero para que su hija pudiera entrar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, fueron difundidas en las redes sociales, luego de que Huffman recibiera la visita de su familia.

A la estrella de Hollywood se le puede ver con una camisa y un pantalón color verdes oscuros, además de una gorra, mientras camina por esta correccional, ubicada a unas 25 millas al este de San Francisco. Posteriormente se encontró con su esposo, el actor William H. Macy, y su hija menor, Georgia Grace Macy.

Desde el pasado martes, Felicity se reportó para cumplir con su condena, además de que se le asignó el número 77806-112, mismo con el que es llamada durante su estancia en esta prisión, que es considerada una de las más tranquilas del sistema penitenciario estadounidense.

La estrella de "Desperate Housewives" se declaró culpable en mayo de fraude y asociación ilícita por pagar a un consultor de admisiones $15,000 para que corrigiera las respuestas en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.

Fue en septiembre que Huffman presentó una carta a la jueza Indira Talwani en la que trató de explicar por qué dio el dinero para aumentar los puntajes de su hija para ingresar a la universidad.

"En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa", dijo Huffman en la carta de tres páginas. "Veo la ironía en esa declaración ahora porque lo que he hecho es lo contrario de lo justo. He violado la ley, engañado a la comunidad educativa, traicionado a mi hija y le he fallado a mi familia".

Huffman fue la primera condenada por su papel en la millonaria red de sobornos universitarios por parte de familias adineradas que destapó el pasado marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que afecta a 51 personas.

Un juez federal en Boston sentenció a Huffman el mes pasado a 14 días en prisión, una multa de $30,000, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad condicional.