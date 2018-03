Finalizó VI Congreso de la Risa en Antiguo Cuscatlán

Lee también

Ayer finalizó el VI Congreso de la Risa, un evento que organizaron la Alcadía de Antiguo Cuscatlán, la Asociación de Payasos New Star y la Casa Municipal de la Juventud.Durante la apertura del congreso, la alcaldesa Milagro Navas felicitó al talento invitado y animó a seguir trabajando en perfeccionar las técnicas que no fallan en hacer reír al público.“Esto es un evento donde le damos apoyo a este gremio que se gana la vida de manera digna en este arte. Estoy muy orgullosa de todos ustedes”, dijo Navas en el evento.En su inauguración, el pasado miércoles, más de 100 payasos y humoristas de México y Centroamérica desfilaron por las calles del municipio con sus mejores ocurrencias.Algunos de los artistas que se dieron cita para compartir con niños y padres de familia fueron Los Morales, Los Totones, Colorín de Guatemala, Flopi de Honduras, Fosforito y Tintín de Costa Rica; el mago, ilusionista y payaso Timi Bond y el ganador de Parodiando México Poncho La Duarte, que posee 25 años de trayectoria e impartió talleres. “Es la segunda vez que vengo a El Salvador y este año me han invitado para hacer parodia implementada al payaso y cuidados de la voz”, dijo.