Firma de inversión privada adquiere The Weinstein Co.

Una firma de inversión privada emergió como la postora ganadora de The Weinstein Co., el estudio que se fue a la bancarrota tras el escándalo de violencia sexual protagonizado por su cofundador, el desacreditado magnate de Hollywood Harvey Weinstein.



The Weinstein Co. anunció en un comunicado que ningún otro postor hizo una mejor oferta que la que Lantern Capital, con sede en Dallas, hizo el mes pasado, cuando ofreció $310 millones en efectivo por los activos de la compañía. La aparición de otro postor calificado habría desatado una puja que habría llevado a un precio más alto.



La venta está sujeta a la aprobación de una corte de bancarrotas de Delaware que ha fijado una audiencia para la próxima semana. La venta enfrenta numerosas objeciones que deben resolverse, algunas de estrellas que incluyen a Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Brad Pitt, quienes alegan que se les debe dinero de algunos proyectos.



The Weinstein Co. se declaró en quiebra en marzo, sucumbiendo a un destino que trató de evitar desde que el escándalo que llevó a la destitución de Harvey Weinstein como su director ejecutivo estalló en octubre. Unas 80 mujeres, entre ellas actrices prominentes, han denunciado a Harvey Weinstein desde acoso hasta violación.



Los principales activos de la compañía con sede en Nueva York son una lucrativa biblioteca de 277 películas, un negocio de producción de televisión y un portafolio de películas sin estrenar.

Otra oferta

The Weinstein Co. declinó considerar otra oferta de último minuto al decir que carecía de varios requisitos.