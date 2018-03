Fishburne interpretará a Mandela

Lee también

Hay unos cuantos papeles que todo buen actor estaría honrado de interpretar. Por eso cuando a Laurence Fishburne le pidieron dar vida a Nelson Mandela en una nueva miniserie no lo dudó... al principio. “Me ofrecieron el papel, dije 'sí' inmediatamente, me sentí totalmente honrado de que me lo pidieran. Y entonces 15 minutos después entré en pánico, empecé a pensar '¿qué estás haciendo?'”, recordó el actor.Además, comentó que dejó de lado sus temores cuando supo que el proyecto se filmaría exclusivamente en Sudáfrica con actores sudafricanos que ayudarían a contar la historia que Mandela narró en sus propias autobiografías. “Nuestro relato es más sobre el hombre que sobre el mito. Tratamos de revelar cómo el hombre se convirtió en el mito”, reveló.La producción saldrá el 15 de febrero por BET.