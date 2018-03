Fito Páez: “Para mí hacer música es como respirar”

Lee también

En la gira de 2017 que está realizando Fito Páez, el músico realiza dos tipos de conciertos. Unos se catalogan como “solo piano”, en los cuales el argentino muestra su destreza con ese instrumento. Así serán sus conciertos en países como Guatemala y Nicaragua. El otro tipo de conciertos son los llamados “con banda”. Con ese concepto se presentará en El Salvador el 28 de marzo, cuando traiga su música al Teatro Presidente. Los boletos están a la venta en Todoticket. El valor de las entradas es de $50 (lateral), $85 (vip) y $115 (platinum).Fito Páez es un artista que se ha consolidado a través del tiempo y que se ha destacado como músico, compositor y cineasta. Hace pocos días, el 13 de marzo, cumplió 54 años. Acumula 22 discos de estudio. Es conocido por temas como “Tumbas de la gloria”, “Dos días en la vida”, “Tráfico por Katmandú”, “A rodar mi vida”, “Mariposa tecknicolor”, “Al lado del camino, “Un vestido y un amor”, entre otros. Además del piano, puede tocar la guitarra, el bajo, la percusión, la batería y los teclados.Fito Páez dijo recientemente que él le canta a todo lo que está pasando a su alrededor. “Puede ser una foto, una película, un libro o un suceso que me pega cerca. No tengo fórmulas ni recetas; es lo que va surgiendo y nunca es igual”, expresó a medios internacionales. El artista conversó con LA PRENSA GRÁFICA sobre la presentación que realizará en el país, así como de otros temas relacionados con su trayectoria musical. No adelantó los temas con los que va a sorprender a los salvadoreños, pero sin duda no faltarán sus grandes éxitos.Estamos haciendo una gira de conciertos con temas de todas las épocas, lo disfrutamos muchísimo, así que espero verlos a todos allí.Tengo un recuerdo muy fuerte, muy presente. Yo tenía 13 o 14 años y me saqué una entrada para ver a Charly García que iba a tocar a Rosario (Argentina). Fue todo esa noche: él tirado sobre el piano con una rosa entre los dientes... esa noche salí sabiendo que yo quería eso. Al poco tiempo llegó Luis Alberto Spinetta a la ciudad; fui a verlo y confirmé todo. Ahí hubo una decisión, supe que quería esa libertad, quería vivir así.¡Músico! (risas). No lo sé. Tengo la suerte inmensa de poder vivir de lo que amo. Hacer música es algo cotidiano, es parte de mi día a día, es como respirar. No sabría cómo vivir sin respirar. Es lo que sé hacer... Los días transcurren así sentado al piano, escribiendo una nueva historia, trabajando en el guion de una próxima película.Siempre estoy escribiendo; sí, en eso estoy.Me dio mucha alegría. Me pareció genial que le den el Nobel a Dylan. Por otro lado, lo primero que pensé es que él siempre irrumpe en otros mundos que no son sus mundos habituales. ¿Qué lío se armó no? Se pusieron como locos muchos con esta distinción. A mí me encantó.Salvadoreños, ¡faltan muy pocos días para encontrarnos! Los espero allí. Un abrazo muy fuerte para todos, los espero.