Fortín abrirá el concierto

Fortín fue invitado para iniciar con el romanticismo de la noche en el concierto de Camila y Sin Bandera. El cantante de baladas abrirá con uno de sus sencillos, "Vuelve", que es la canción con la que inició su carrera. También interpretará su último y prometedor tema, "Bailar contigo".

El cantante salvadoreño se mostró muy emocionado y agradecido por la oportunidad de abrir el concierto. "Que a mí me hayan invitado a este concierto fue increíble, no solo por la experiencia sino porque es Sin Bandera y Camila, que los he escuchado toda mi vida y los sigo escuchando, para mí es lo máximo", comenta el artista durante una entrevista con Plus.

No es la primera vez que el cantante abre un concierto de esta magnitud. El pasado 23 de febrero también abrió el concierto de la banda colombiana Morat.

"Me fue superbien, mi público es más de baladas y pop, es por eso que me funciona bastante ese tipo de público", detalló con entusiasmo.

Planes a futuro

El artista de "Bailar contigo" sacará un nuevo sencillo este mes, que se llamará "Mala", canción que ha recibido elogios por parte de Dave Kutch, ingeniero de sonido de Estados Unidos, quien masterizó las exitosas canciones de "Despacito" de Daddy Yankee y "Sorry" de Justin Bieber y ahora "Mala" del artista salvadoreño.

Asimismo, Fortín está trabajando en un show en vivo que se presentará muy pronto en el país.

El cantante aseguró que uno de los proyectos a futuro es precisamente presentar sus shows con instrumentos y músicos en vivo, ya que quiere dar presentaciones de la mejor calidad a todos sus seguidores salvadoreños.

Fortín tiene planes de seguir produciendo más sencillos y dentro de poco hacer colaboraciones, además de realizar giras a Costa Rica y Panamá para que su música se expanda en el ámbito internacional.