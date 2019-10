Foto de Shakira y Pepe Aguilar de hace 20 años causa sensación por cómo lucía la cantante

#TBF aquí con mi querida @shakira hace apenas 20 añitos !!! #EstamosIgual #ViejosLosCerros #HermandadPorLaMúsica #ArrierosSomos que #20AñosNoEsNada

A post shared by Pepe Aguilar ���� (@pepeaguilar_oficial) on Oct 4, 2019 at 12:59pm PDT