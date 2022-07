Franco Escamilla sobre su show: “Probablemente no se haga en El Salvador”

Luego de causar revuelo por su visita a El Salvador, el comediante mexicano Franco Escamilla anunció que su presentación en el país está paralizada y en “veremos”, debido a un problema con el lugar donde iba a presentarse.

A través de “La Mesa Reñoña”, explicó las razones y se lamentó por los inconvenientes. Su show de comedia tendría lugar en el Teatro Presidente el próximo 20 de octubre, pero de última hora, le cancelaron la fecha para ofercerle un salón de fiestas para su evento.

Con su peculiar estilo reaccionó a la situación comentando que ya había planeado su gira, lo que le obliga a cumplir con el resto de sus fechas.

“Gracias a la gente de Teatro Presidente, pero vamos a intentar agendar para el otro año, una disculpa a la gente de El Salvador, no sabemos en qué va acabar, solo sé que no tengo fecha y la opción que me dieron no se puede”, enfatizó.

“Si no se arregla en esta semana ya les anuncio el próximo lunes y nos movemos para el otro año”, concluyó el comediante.

#ULTIMAHORA || ¡No vendrá Franco Escamilla a El Salvador! El comediante aclaró que el Teatro Presidente no respetó la fecha que tenía pactada para su show en el país. pic.twitter.com/RKzbrrI6az — Offstage (@OffstageSv) July 12, 2022