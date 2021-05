Freddie Mercury tendrá una novela gráfica sobre su vida

El vocalista y líder de la agrupación británica Queen es una leyenda de la música, Freddie Mercury es considerado como una de las grandes voces de todos los tiempos y ahora su historia será contada desde un comic.

Los encargados de llevar este proyecto son Z2 Comics junto a Universal Music Group y Mercury Songs Ltd, quienes crearon “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” (Freddie Mercury; amante de la vida, cantante de canciones).

Esta publicación tendrá un costo de $29.99 y puede preordenarse en la página de las historietas Z2 Comics.

La historieta busca rendir un homenaje al cantautor inspirado en su música, vida y letras. Y se describe como “la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más importantes que el mundo de la música haya conocido”.

Una parte de la vida e historia de la agrupación británica Queen, quedó plasmada en la película “Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury”, que estrenó en cines para el año 2018 y recibió aplausos de la crítica especializada, incluso Rami Malek, el encargado de interpretar al vocalista ganó el Óscar como Mejor Actor.

Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sobre la vida del intérprete de “We Are the Champions”, y sus fans esperan que se respondan en este proyecto. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, cuando tenía 45 años.