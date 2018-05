FreeStyle vibró con “Dance It Out”

Durante cinco meses, estudiantes de la academia de baile FreeStyle de Billy Grimaldi estuvieron preparando con ensayos el espectáculo que ofrecieron el sábado por la tarde en el Teatro Presidente. Con este evento, según explicó el director del centro, Billy Grimaldi, se cierra el primer ciclo de este año de ambas sedes: La Sultana y Las Palmas.



“‘Dance It Out’ es un performance donde nuestros 300 niños que comprenden las dos academias van a dar lo mejor de sí en una puesta en escena espectacular”, indicó.

Fotos: LPG, Melvin Rivas

Durante el show, padres de familia y público asistente pudieron presenciar los diferentes géneros de baile en los que se especializan: street jazz, hip hop “y sobre todo combinaciones de movimiento inesperados”, agregó Grimaldi.



Adelantos FreeStyle



Como adelanto a los proyectos que se avecinan, se anunció que pronto se iniciará un nuevo proyecto que beneficiará a los niños y jóvenes que aspiran seguir los pasos del baile pero que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir esa vocación.

“Se vienen muchos más proyectos, como mi fundación, Hip Hop for All, para todos aquellos que tienen talento pero no los recursos”, agregó Grimaldi.