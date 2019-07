Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de violencia física (+Video)

Hace unas horas Frida Sofía publicó en sus historias de Instagram fuertes declaraciones sobre los supuestos abusos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su madre, la cantante Alejandra Guzmán y hasta la llamó "vieja loca".

"Ahorita les saco videos y fotografías de moretones y golpes que me metió Alejandra Guzman, p*nch* mentirosa y c*l*r*", dijo entre lágrimas Sofía. "Me muero del coraje, por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto", agregó.

Anteriormente, sobre la "Reina de corazones" el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que entre ellas la relación estaba tan dañada que incluso ha habido golpes de la hija hacia la madre. "Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si sí, fue para quitármela de encima, está loca", dijo Sofía.

Además, explicó que todo esto podía tratarse de una estrategia para hacerla fracasar. "Quiere que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas, pero no te voy a dar el gusto, me duele, pero yo soy sincera con todos", agregó en los videos. El conflicto entre ellas inició cuando se especuló una relación amorosa entre la roquera y un exnovio de su hija.