Frida Sofía asegura que no ha sido la única víctima de su abuelo

La polémica entre el caso de Frida Sofia y su abuelo Enrique Guzmán continúa siendo un tema de nunca acabar y en el que poco a poco salen nuevos detalles de los que los seguidores del caso están atentos.



Y es que, en esta ocasión, la modelo mexicana envió un contundente mensaje a su abuelo por medio de redes sociales en donde aseguró no ser la única víctima del cantante de rock mexicano.



“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no solo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel”, escribió la artista en una historia en su cuenta oficial de Instagram.



El mensaje fue acompañado por una fotografía de Enrique Guzmán, en donde dijo que nadie podría callarla. “A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar”, agregó Frida Sofía en la misma publicación.



Hace aproximadamente un mes, Frida denunció a su abuelo y dijo que había sido víctima de abuso sexual, el caso ya está en manos de la justicia.

Captura de pantalla de la publicación de Frida.