Frida Sofía niega el apellido Guzmán y se pone el de su papá

Luego que Frida Sofía haya acusado a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era una niña ha surgido toda una polémica en torno a la modelo, quien recientemente ha optado por no usar en redes sociales el apellido que le viene por parte de su madre, Alejandra Guzmán.

En su cuenta de Instagram la modelo de 29 años siempre se había mantenido solamente como Frida Sofía; sin embargo, luego de toda la controversia que ha ocasionado incluso el pronunciamiento de su abuela materna, Silvia Pinal, ha optado por añadir el apellido de su padre, el empresario Pablo Moctezuma.

Incluso, para que no quedara duda de su decisión, la joven compartió una historia de una numeróloga que apuntó: "¿Sabías que un cambio de nombre apoya a cambiar nuestra vibración? Así como el impacto de nuestra energía en otros".

Fue en la primera semana de abril que Frida Sofía dio a conocer en una entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella cuando tenía 5 años, señalando que siempre fue muy abusivo y hasta la hacía temblar porque "fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo".

"Me manoseó… desde los cinco (años) (...) Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", añadió la hija de Alejandra Guzmán..

Luego de ello los mensajes en apoyo a la también modelo no se hicieron esperar, pero tampoco la reacción familiar, pues el cantante de rock&roll también acudió a un programa para hablar en torno al escándalo.

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera", fueron las palabras que el intérprete de "La Plaga" dio en entrevista con Pati Chapoy que estuvo marcada por el llanto de la estrella por las acusaciones realizadas en su contra.

"Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no ví y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa", dijo quien fuera vocalista de los Teen Tops.