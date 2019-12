Frida Sofía se defiende de las acusaciones de maltrato a una mujer en silla de ruedas

Frida Sofía se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de que una mujer en silla de ruedas asegurara que la maltrató, la hija de Alejandra Guzmán se defiende de las fuertes acusaciones de Libertad Ojeda.

La cantante decidió romper el silencio para aclarar lo que realmente sucedió con la publirrelacionista, Libertad Ojeda, quien la acusó de haberla insultado. Durante una entrevista con Elisa Beristain, en el programa "Chisme No Like" que se transmite por YouTube, Frida detalló que conoció a Libertad por medio de redes sociales, y que la empezó a seguir en su perfil de Instagram, porque le mandaba comentarios muy bonitos y cuando la conoció, comenzó a sentirse inspirada al ver su condición física, hasta que su comunicación fue aumentando al grado de que le daba dinero para su atención médica.

"No soy mala persona, ya estoy hasta la madre de que me hagan quedar como un diablo cuando no lo soy".

La hija de Alejandra Guzmán aseguró que Libertad es una mentirosa y malagradecida por lo que ella no se va a quedar callada y le va a sacar sus trapitos al sol, porque es una mujer a la que sólo le interesa estar en la polémica, mientras que ella ya no quiere seguir en los escándalos.

"Ya no me quiero meter en más problemas, estoy enfocada en mi música y los dramas de los Guzmán y de los Pinal, ya pasó eso”.

Frida compartió que durante una discusión, la joven se encontraba bajo el efecto de fuertes medicamentos, por lo que al verla únicamente se preocupó:

"Ella estaba ida y yo así de: ¿Libertad estás bien, qué te metiste? y yo me acuerdo que sacó todas sus pastillas, ella tiene sus antidepresivos pero le mete heavy a sus pastillas”.

También aseguró que en ese momento estaba preocupada por la que consideraba era su amiga y hasta la invitó a pasar Navidad con ella, al grado de sentirse identificada porque tampoco tiene familia.

Entre lágrimas, Frida Sofía aseguró que Libertad solo se aprovechó de ella y usó su discapacidad para dar lástima.



