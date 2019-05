Frida Sofía se siente traicionada por su madre, Alejandra Guzmán

Tras la filtración de fotografías del cumpleaños de Alejandra Guzmán, en donde se encontraba el modelo Christian Estrada, Frida Sofía confesó a las cámaras del programa “Suelta la sopa” que no sabía por qué su expareja se encontraba en la fiesta.

“Yo pude haber ido” asegura la hija de la cantante, agregando que no fue porque su madre no le contesta ni una llamada, y que en el día de su cumpleaños no le llamó para felicitarla. Por otro lado, menciona que Estrada no tiene motivos para relacionarse con la familia.

La hija de la cantante mexicana, aseguró que le incomodaba que Guzmán se pusiera “provocadora” cuando iban de paseo a la playa con Christian Estrada, así mismo agrega que su mamá no es competencia para ella.

“Yo creo que en su cabeza sí. Ella me ha dicho ‘deja de competir conmigo’ y yo le he dicho, ‘pero no hay competencia mamá, eres mi mamá…'”, señaló.

Frida Sofía ya ha mostrado públicamente la mala relación que tiene con su madre. El pasado 10 de mayo publicó una foto felicitándole por el día de la madre, pero al mismo tiempo, atacó a la cantante mencionando los sufrimientos que ella padeció de pequeña por no tener a su mamá acompañándola. Ante todas estas declaraciones públicas que ha hecho su hija, Alejandra Guzmán no se ha puesto en contacto con ella, agrega Sofía.