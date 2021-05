Friends | Un recorrido por sus 10 temporadas

Se terminó la espera. Hoy se estrena el episodio especial de una de las series más queridas de la televisión, la cual dejó una marca imborrable en miles de fans alrededor del mundo que, hoy en día, esperan ansiosos el reencuentro de seis peculiares amigos.

Sí, estás en lo correcto. Hablamos de Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani, personajes principales de la aclamada serie estadounidense "Friends", que nació en 1994 y se transmitió por primera vez por la cadena NBC, cuenta con un reconocido elenco de estrellas: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Hace tiempo atrás, se reveló que la serie tendría el reencuentro de las estrellas y desde entonces mucho se habla sobre lo que se espera de esta nueva producción, y cómo no hacerlo si HBO Max aseguró que no solamente se incluye el reparto original de la serie, sino que además hay artistas invitados.

David Beckham, Lady Gaga, Kit Harington, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevigne, Reese Whiterspoon, James Corden, y Malala Yousafzai, son algunos.

Para muchos, una de las grandes dudas que surgen es sobre qué es lo que se puede esperar, si bien es cierto es una comedia, se dice que muchas emociones se desatarán: risas, lágrimas, y recuerdos de buenos momentos son los elementos que se vivirán en esta nueva entrega.

De acuerdo con medios internacionales, se recreará uno de los episodios más populares de la serie, el juego que puso a prueba qué tanto sabía uno del otro: "The One Where Everyone Finds Out", capítulo 14 de la quinta temporada.

Y como un homenaje, después de 17 años de haber finalizado la serie, realizamos un recorrido por cada una de sus temporadas.

La huida de Rachel

Aquí vemos cómo poco a poco se van formando lazos de amistad entre los personajes principales, cada uno de ellos en diferentes situaciones personales: Rachel se muda con Monica luego de dejar a su prometido; Joey busca desesperadamente trabajo como actor; Phoebe trabaja como masajista; Chandler rompe con su novia Janice; y Ross espera un hijo con su exesposa lesbiana y busca expresar su amor por Rachel, ella siente lo mismo, pero él ya se ha ido a otro país.

Ross y Rachel

Todo inicia con Rachel, quien espera impacientemente la llegada de Ross; sin embargo, él regresa con novia y termina con todas sus ilusiones, pero gracias a una serie de eventos terminan juntos. Mientras que Joey consigue trabajo como actor y Monica comienza una relación que llega a su fin porque su pareja no quiere tener hijos.

La madre de Phoebe

Ross se pone celoso porque alguien más le consiguió trabajo a Ranchel, por lo que ella decide tomar un respiro de la relación y culmina por un engaño. Mientras que Chandler nuevamente deja ir a Janice y se muestra deprimido; Phoebe conoce a su medio hermano y a su madre biológica; y Monica nuevamente inicia una relación, pero esta vez con un millonario. La temporada termina cuando Rachel escribe una emotiva carta a Ross en donde le expresa sus sentimientos.

Chandler y Mónica

Para sorpresa de muchos, Ross se casa y no es con Rachel, ya que nuevamente decidieron dejar su relación. Emily es su nueva enamorada, con quien llegó al altar, pero al pronunciar sus votos se equivoca de nombre y menciona a Ranchel, quien está entre los invitados. Phoebe alquila su vientre; y Chandler y Monica tienen relaciones e intentan ocultarlo.

Boda loca

La relación entre Monica y Chandler es un secreto, excepto por Joey quien por error se da cuenta de lo que está sucediendo. Ross sigue casado con Emily, pero ella le pide que corte todo contacto con Rachel y al no hacerlo termina con el matrimonio. Phoebe da a luz a trillizos y comienza a salir con un oficial de policía; Joey consigue ser el protagonista de una película que se grabaría en Las Vegas, pero fue cancelada y termina trabajando como repartidor. todos sus amigos deciden ir a visitarlo. Rachel y Ross se casan mientras están ebrios.

...y Divorcio

Ross y Rachel se divorcian, por lo que ella se muda con Phoebe, y Ross consigue trabajo como profesor en la Universidad de Nueva York, y comienza a salir con una de sus estudiantes. Joey consigue un papel en una serie de televisión llamada Mac and C.H.E.E.S.E. Al final de la temporada, Chandler decide proponerle matrimonio a Monica y ella acepta la propuesta de Chandler.

Embarazo de rachel

En esta entrega, Monica y Chandler planean su boda, pero tienen problemas económicos ya que la madre del novio no tiene dinero por sus divorcios y los padres de Monica se gastaron su dinero en una casa de la playa. Sin embargo, todo se soluciona gracias a los ahorros de Chandler. Joey rechaza interpretar al gemelo de Dr. Drake Ramoray en "Los días de nuestra vida", porque tiene otro trabajo que resulta ser un fracaso. El final, se revela que Rachel está embarazada.



Joey y rachel

El nuevo matrimonio es el eje fundamental de esta entrega, así como el embarazo de Ranchel, cuyo padre es Ross y deciden tener al bebé, pero no estar juntos. Joey se enamora de Rachel, pero ella no le corresponde. La madre de Ross trata de convencer a su hijo para que se case con la madre de su hijo, pero él no está de acuerdo. Tras una confusión Rachel acepta casarse con Joey.

Besos con Joey

Monica y Chandler buscan un bebé, pero descubren que no son capaces de concebir. Phoebe y Joey deciden invitar amigos para tener una cita doble, pero Joey se olvida de invitar a un chico. Ross y Rachel viven juntos con su hija Emma, y tras problemas con Ross ella y su hija se mudan con Joey, ellos terminan besándose.

Juntos

En esta última temporada, Phoebe termina casándose y Mónica y Chandler deciden adoptar un niño, pero para su sorpresa la madre que los eligió como padres tiene gemelos y deciden comprar una casa. Joey se siente enfadado por todos los cambios en su vida. Rachel es despedida de su trabajo y acepta una oferta en París, pero Ross, se da cuenta de que la ama y decide detenerla, ellos quedan juntos. La serie termina con los seis amigos y los dos bebés de Monica y Chandler, saliendo del apartamento para tomar un café en Central Perk.