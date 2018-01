Decir adiós a 10 años frente a las cámaras de “Domingo para To2” (Canal 2) no fue sencillo, y aunque muy pocas veces hable al respecto, en entrevista con Plus Caro Sandoval contó sobre los cambios que experimentó para darle la bienvenida a sus metas emprendiendo como chef pastelera e influenciadora. “Los cambios son crecimientos. Acepto que fue difícil dejar la televisión y quedarme solo con mis redes sociales, pero voy superando los retos”, comentó.

Con 272,000 seguidores en Instagram, afirma que ser una influenciadora no estaba en sus planes. “La televisión no es algo que me incomode. por el contrario, me encanta, pero creo que ahora con las redes sociales podés estar más en contacto con las personas y les podés responder, están en tu día a día... Si se me diera la oportunidad, regresaría, pero las condiciones cada vez son más difíciles.

Ahora que no estoy dentro de la televisión, me siento con más tiempo y con capacidad de organizarme. Estoy considerando la posibilidad de abrir mi canal de YouTube, pero todavía no estoy preparada. Siento que me quedé con el nudo de no haberle dicho adiós a la gente que estaba pendiente de mí, al aire”, dijo la arquitecta de profesión.