"Fue un hombre muy asqueroso": Frida Sofía dice que Enrique Guzmán, su abuelo, abusó de ella

La cantante Frida Sofía vivió abuso de parte de su abuelo, el también músico, Enrique Guzmán, así lo reveló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante publicada esta tarde.



"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero…", dijo Frida Sofía.



A pregunta expresa de qué fue lo que el intérprete de "El rock de la cárcel", le hizo, señaló con lágrimas:

"Me manoseó… desde los cinco (años)", aseguró la hija de Alejandra Guzmán.



"Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", comentó la cantante.

Frida Sofía mantuvo silencio porque era "algo normal"



Esta sería la primera vez que Frida Sofía habla del tema pues dijo que no se lo dijo a nadie.



"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas", compartió.

"…por eso me lo callé, porque dije '¿entonces yo estoy enferma o qué onda?' pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá, pero no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. Es que ¿cómo no voy a estar empu…?".

Inicia el drama en la vida de Frida Sofía

La cantante ha dado de qué hablar en los últimos días en los que se han compartido fragmentos de esta entrevista en el programa del periodista. Previamente había señalado que no llevaba el apellido paterno (Moctezuma) porque Enrique Guzmán tuvo un altercado con su padre Pablo Moctezuma en el que hubo pistolas de por medio.



Esto tuvo como consecuencia que Alejandra Guzmán, decidiera registrarla como Guzmán Pinal.



"Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar, pero básicamente... el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos, y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, señaló.

Sobre ese tema Enrique Guzmán habló con un programa de televisión y señaló:



"No le hagas mucho caso porque mañana dice que primera cantante del Metropolitan opera house", dijo.



"¿Qué quieres que te diga? ¿que me gana la risa? sí me gana la risa".