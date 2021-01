Fuertes críticas para Vicente Fernández por tocar a una fan que le pidió una fotografía

captura de pantalla

Vicente Fernández ha sido fuertemente criticado luego de que se filtrara un vídeo en el que se puede observar cómo toca el pecho de una joven mientras se toman una fotografía junto a otras dos personas.

El cantante aparece sentado junto a una señora, una niña y la joven, a quien toca. Fernández colocó su mano en el pecho derecho de la joven e incluso se ve cómo aprieta su mano. La joven no actúa ante esta acción y varios internautas sugieren que es porque quedó impactada ante el abuso del cantante ya que su rostro refleja incomodidad.

Ante el hecho se pronunció la famosa conductora mexicana Elisa Beristain, quien publicó en su cuenta de Instagram el famoso vídeo y escribió: "Lamentable Vicente Fernandez en plena acción tocando el seno de esta fan quién le pidió foto. ¿Qué Opinamos??".

Beristain explicó que el vídeo lo vio en Tiktok de la misma cuenta de la joven que fue tocada por Vicente Fernández. "Las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable. Ustedes que piensan?", escribió Beristain. Etiquetó en la publicación al cantante pero este no se ha pronunciado al respecto.