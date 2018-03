“Fui la gordita del salón, pero la belleza no va por fuera”: Miss Colombia 2017

Lee también

Su nombre es Laura González y el pasado fin de semana fue elegida “Miss Colombia 2017”, en un evento donde sorprendió a todos con su victoria. Su porte, elegancia y esbelta figura se mezclan con su hermosa sonrisa y lograron que cautivar al jurado y la audiencia con el toque final de una soltura de palabra e inteligencia en sus respuestas que reforzó su victoria.Sin embargo, luego de recibir su corona y de volverse una celebridad en el país sudamericano, las entrevistas han comenzado a llegar y, con ello, las confesiones más privadas y personales de la bella modelo.Laura González será la nueva representante de la belleza colombiana. (Foto: RCN)Prueba de ello fue la confesión de haber sido víctima de bullying en su niñez y parte de su adolescencia, la cual hizo en una entrevista para Radio Cadena Nacional (RCN), en su natal Colombia. “Fui la gordita del salón y por eso me hice fuerte y humilde. La belleza no va por fuera y en el fondo sigo siendo la niña gordita que tiene muchos sueños”, expresó González, asegurando que sufrir bullying es algo a lo que “los niños y niñas no deberían estar expuestos”.“Cada vez hay más grupos en contra de la homofobia, cada vez hay más grupos a favor del medio ambiente, cada vez hay más grupos favor de la importancia de la mujer, cada vez hay más grupos en contra del bullying. Eso es lo que me hace orgullosa de mi generación”, continuó sus declaraciones, invitando a la población de América Latina a no someter a las burlas a los niños por su aspecto físico.La ganadora dijo luchar contra el bullying en América. (Foto: RCN)Laura González, la nueva Señorita Colombia, nació en Cali, Colombia, el 22 de febrero de 1995 y es egresada de la Escuela de Formación Actoral “Casa Ensamble”. Además, habla inglés y francés a la perfección y fue la ganadora del certamen de Miss Colombia 2017 tras cautivar a todos en la presentación en traje de baño y en la ronda de entrevistas, según informó RCN.La gala final fue matizada con el encanto y carisma de la ganadora. (Foto: RCN)