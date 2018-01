Furia imparable con Marito Rivera y su grupo Bravo

Para perdurar como una de las agrupaciones favoritas Marito Rivera y su grupo Bravo desconocen del descanso. En “Toque de fama” se presentaron con un espectáculo que reunió sus mayores éxitos con el sabor de la cumbia tropical.

“Yo considero que es la perseverancia es importante. Nací y crecí en la música y vivo para esto. En la actualidad si una canción no me funciona, no me preocupa; sigo con la otra de manera que siempre llega esa canción le gusta al público. Desde que comencé a grabar, nunca me detuve”, comentó el cantautor migueleño.

Su agrupación se ha convertido en una escuela. Actualmente en escena lo acompañan 11 jóvenes que han aprendido de primera mano el sello de Marito Rivera. “Son muchachos jóvenes llenos de optimismo que han sabido desarrollar el estilo y lo hacen de manera muy profesional”, dijo Rivera.

“Y con furia...” Durante los 46 años y las 102 giras internacionales de la banda, este eslogan ha replicado.

En “Toque de fama” su repertorio incluyó canciones originales y no es para menos, el público las solicita. 73,000 personas se conectaron para disfrutar de su música. “Mis canciones ya se han convertido en un catálogo. Yo puedo tocar hasta tres set solo de canciones mías y el público está pidiéndolas. Esa es la mejor recompensa que tengo como artista”, mencionó mientras recordaba el nombre de las más queridas como: “Mar y cielo”, “Malévola”, “Zapatos de tacón” y “Mentiras”.

Colaboraciones

En noviembre del año pasado, lanzó: “Te vengo a decir”, una canción que mezcla el género de la cumbia y el reguetón. En marzo, Marito Rivera y su grupo Bravo se reunieron con los hermanos Shaka y Dres para darle vida a dicho tema. “Sobre la canción ‘Te vengo a decir’, que realizamos con Shaka y Dres, ha estado caminando muy bien en radios tropicales y de corte juvenil porque es una fusión bastante auténtica. Esperamos poderla seguir promoviendo este año y ya estamos planificando realizar un videoclip”, adelantó el intérprete.

En diciembre, Los Iracundos visitaron el país, para realizar una presentación benéfica repleta de baladas románticas.

Este encuentro permitió que el talento de ambos grupos se fusionara recreando “Morenita Salvadoreña”. La canción se lanzó a inicios de este mes y en YouTube perfila el video oficial.

102 giras internacionales y 46 años de carrera artística respaldan al pianista, compositor y arreglista salvadoreño que en octubre alzó la estatuilla Latin Community en una gala celebrada en Washington D. C.

1987

La canción “Ven a bailar conmigo” le abrió las puertas a escala nacional y Estados Unidos.

Saludo al público

En “Toque de fama” hicieron pausas para saludar a la audiencia que se conectó a través de Facebook Live. Hermanos lejanos desde Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa festejaron su espectáculo. “Lo que más disfruto es tocar en vivo, porque el reconocimiento del público es nuestra recompensa”, comentó Rivera.



Escuela Marito Rivera y su grupo Bravo está conformado por el talento de 11 artistas. El líder del conjunto asegura que con el espectáculo en vivo no acaba la función, después de cada presentación siempre hay tiempo para evaluar qué se puede hacer mejor. “Tratamos de tener el mínimo de errores”.