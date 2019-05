Furioso por rumores sobre libros de GOT

El escritor George R. R. Martin, autor de la saga de novelas "A Song of Ice and Fire", en la que se basa la serie televisiva "Game of Thrones", desmintió que los últimos dos libros que faltan para terminar la historia lleven años escritos y arremetió contra los rumores que circulan en internet sobre el asunto.

En su blog personal, Martin hace notar su enfado por las "locas historias" que están proliferando y asegura, "para que conste en acta": "No, ‘The Winds of Winter’ y ‘A Dream of Spring’ no están acabados. ‘Dream’ ni siquiera está comenzado; no voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis".

Medios especializados como Vulture apuntan al actor Ian McElhinney –que interpreta a Barristan Selmy– como fuente de la "desinformación", ya que aparece en un video grabado en una convención de seguidores asegurando que Martin "acabó hace años" las dos últimas novelas de la saga.

"Me parece absurdo tener que decir esto. El planeta es redondo, la Tierra gira alrededor del sol, el agua moja... ¿tengo que decir esto también? Me aturde que alguien crea este cuento un solo instante. No tiene ni pizca de sentido. ¿Por qué iba a estar años con las novelas acabadas?", ironiza el autor en su página.