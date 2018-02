“Future”, una invitación a la reflexión de Don Diablo (+Videos)

Don Diablo estrenó el disco "Future" el 9 de febrero. Foto tomada de Instagram

Dos características que definen muy bien a Don Diablo es su capacidad para reinventarse y mantenerse activo dentro de la industria musical. Gracias a esa capacidad, el Dj holandés ha logrado estar en los primeros puestos del Top 100 Djs de la Revista Dj Mag los últimos dos años (en 2016 estuvo en la posición 15 y en 2017 en la posición 11).

Este 2018 lanzó dos discos: “Future” y “Reconstruction”. El primero cuenta con 16 canciones nuevas (una que otra ya había sido presentada en festivales o en plataformas digitales) y el último compuesto por 14 canciones, la mayoría remixes.

En “Future”, Don Diablo cuenta con la colaboración de varios artistas: Betty Who, Calum Scott, Nina Nesbitt, BullySongs, Mike Water, ARIZONA, James Newman, Miles Graham, entre otros, y muestra una faceta poco conocida para sus seguidores.

Este es un disco menos intenso que “Past.Present.Future”, porque el Dj ha optado por dejar la mayor parte del protagonismo a las voces de sus artistas invitados y mantener el ritmo ascendente. Esa fórmula se ve manifiesta en “Higher”, un tema en el que la australiana Betty Who derrocha sensualidad y le otorga carácter a la melodía. Esa no es un coincidencia, ya que también en “Head Up”, con James Newman, y en “Don’t Lego Go”, con Holly Winter, se mantiene el protagonismo en la sonoridad vocal.

Sin duda, este es un giro repentino que da Don Diablo a su producción musical. Se aleja del future house y se sumerge en el drum & bass (acentúa el bajo en algunas partes de la canción). En palabras sencillas, pasa de un “On My Mind” muy potente, cargado de energía y sonidos computarizados, a un “Give Me Love”, en donde la melodía se mantiene como si fuera sonido de ambiente y únicamente resuena la voz con los bajos.

Uno de sus seguidores le reclamó al artista el abandono del future house. “Las canciones de este álbum tienen un mensaje (motivador), un mensaje para los fanáticos que luchan por ellos mismos, que buscan luz en un túnel oscuro dentro de sus cabezas. Este álbum es también para aquellos que buscan esa luz. ESTE ÁLBUM ES PARA LOS FANS”, le respondió Don Diablo.

Los títulos de las canciones reafirman esta ruta: “Back To Us” (“De vuelta a nosotros”), “Gime Me Love” (“Dame amor”), “Take Her Place” (“Tomar su lugar”), “Head Up” (“Frente en alto”), “Reflections” (“Reflexión”), entre otros. Aunado a eso, la portada del disco muestra ese aire reconfortando con la pose del Dj meditando.

Con “Future” Don Diablo no solo se reinventa, sino que se atreve a empujar a sus seguidores para que lo sigan en el nuevo camino.

Por si fuera poco, Don Diablo anunció a través de su cuenta de Facebook que donará todos los ingresos de su gira por Europa para la organización benéfica Cancer Trust e invitó a sus seguidores a ser parte de ella.