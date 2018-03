Gabi: “Si algo da risa, se perdona mucho”

Lee también

Gabriela Rivera fue chistosa desde pequeña. Ella cree que se debe a que es porque casi no le ponían atención. Así que el chiste, la broma o la ocurrencia eran una buena forma de que la miraran.Pero en 2014 todo su talento encontró un espacio para crecer, desarrollarse y mejorar. “Una amiga me decía que debía ser comediante”, recuerda Gabi. Fue esa misma amiga la que le comentó respecto a un taller de “stand up comedy” que se iba a llevar a cabo. “Yo pensé que era una estafa”, dice Gabi entre risas. Pero a pesar de sus dudas, se arriesgó. Fue una decisión que cambió su vida. “Estuvo superbien”, afirma.Es a partir de ese taller que nace Comedia ES, el grupo de “stand up comedy” en El Salvador. Este es producido por Grupo Caverna. Gabi recuerda que para la primera presentación ensayaron mucho.Sus integrantes le abrieron a “El Cavernícola”, un espectáculo que presenta el actor Fernando Rodríguez, quien también es director del grupo de comedia.El grupo siguió creciendo y sus miembros mejorando. Uno de los grandes logros es que Gabi se presentó en México a finales de enero del presente año. Todo se derivó de dos visitas del comediante mexicano Franco Escamilla.Comedia ES le abrió los espectáculos, que tuvieron mucho éxito en el país. Ahí Escamilla vio a Gabi. Entonces el mánager del mexicano le propuso que trabajaran juntos. Posteriormente la invitaron a México. Se presentó primero en un evento de micrófono abierto en el Beer Hall. Luego formó parte de un segundo espectáculo en la Sala Corona; en este último también se presentó Escamilla, al igual que Chumel Torres y Richard Villa, además de otros.“Hice chistes de El Salvador y también de México. De ahí, presenté más o menos el show que hago aquí, salvo que omití los chistes sobre política”, explica la comediante. Agrega que sus temas son la religión, la muerte, el cuerpo femenino, su familia. “Tengo que tratar temas de gordas, porque en la comedia tenés que molestarte a vos mismo”.Gabi explica que ella no es ofensiva. “Si algo da risa se puede perdonar mucho. La gente quizá quisiera molestarse, pero se están riendo. Eso me pasa con los temas de religión”, dice.Pero ella no quiere limitarse. También quisiera abordar temas de género en general, aunque le parecen más difíciles. “Espero convertirme en alguien que tenga una voz, aparte del chiste. Pero no significa que deje de ser comediante. Siempre quiero hacer reír a las personas”.