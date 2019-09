Gabriela Maxwell: La chica detrás de los cosplay

Con 15 años de experiencia en este fantástico mundo del "costume play", Maxwell como es conocida, dice siempre haber admirado el atractivo visual del anime. Toda su admiración por este mundo inició gracias a un anuncio en una de las emisoras más populares de esa época. Según recuerda, en el anuncio invitaban a la primera convención de anime en el país y a participar caracterizando a uno de sus personajes. Fue así como comenzó con su primer cosplay: Soujiro Seta de la serie Rurouni Kenshin. Mejor conocida como Samurai X.

Gabriela Navas

Facebook: Gabriela Navas (Maxwel)

Instagram: @gabriela_maxwell

Entusiasmada, sin saber realmente cómo o por dónde empezar dice que, por casualidad, en esos días conoció a una costurera y fue con quien mandó a hacer su primer traje, con un presupuesto de casi $40 dólares para elaborarlo. Su mamá, hermanos y amigos también colaboraron con objetos para su cosplay y fue así como se convirtió en la adorable Soujiro.

¡Demasiados cosplay! después de uno vienen más dicen por ahí… y así fue.

Gabriele asegura que hoy en día su lista de trajes sobrepasa los 200. La Capitana Marvel, Cammy de Street Fighter, Elsa de Frozen, Lili de la saga de videojuegos Tekken y, por supuesto, con el que inició, el de Soujiro Seta, son sus grandes favoritos.

¿Cuál es tu top de los trajes más difíciles de hacer?

En primer lugar está Albafica de Piscis de la serie "Saint Seiya", luego Saber de "Fate stay night", con quien viene una graciosa historia ya que es un traje complejo para crearlo y difícil de colocar. (Maxwell dice que hizo la parte para el corsé con tela y la armadura y botas con foami y a estás tuvo que colocarles tirro en toda su pierna para que quedaran sujetas, por lo que no podía quitárselas en ningún momento). Otro muy difícil fue el de Maria Renard, la pequeña cazavampiros de la saga "Castlevania" (en el que quiso aumentar la dificultad al hacer el traje de materiales como cuerina y charol que son materiales muy difíciles de coser y al final se vuelve un traje complicado de utilizar) y por último está el de Paine, de "Final Fantasy" (el que fue su segundo cosplay).

Gabriela Maxwell

¿Cuáles son los trajes más caros que has hecho?

El de Elsa, en quien gasté mucho dinero en tela por cierto… Ella es una reina así que dije, debe verse como tal y también el traje de Magic de "X-men" donde mandé a hacer sus patas y cuernos de madera en una carpintería…

¿Quién hace sus "props" o accesorios?

Algunos los hago yo misma, otros un gran amigo, Akan y a veces pues también me ayuda Hao, otro querido amigo.

¿Admirás a algún cosplayer internacional?

Sí, hay mucho talento, admiro muchísimo a mis queridos amigos de Costa Rica, ya que tienen bastante representación e incluso, este año, llegaron al World Cosplay Summit y por supuesto han venido muchas veces al país personajes como William AS, Alex Phillips, Angela Bermúdez, Angelo, Leslie... muchas personas talentosas en toda Centroamérica.

¿Qué es lo más difícil de ser cosplayer?

Pues que a veces no llegan acá todos los materiales que necesitamos, hay telas, tipos de foami etc… materiales con los que quisiéramos contar para hacer mejores creaciones pero, a veces no se puede lamentablemente.

¿Cuál es tu sueño como cosplayer?

Pues yo siento que ya lo estoy realizando, mi faceta de animadora en fiestas infantiles me hace feliz, ir como cosplayer a actividades benéficas para mí es encantador, ver la sonrisa de niños que están en el hospital, eso es lo que vale la pena para mí, como cosplayer y como persona.

¿Algún mensaje que quieras enviar a los jóvenes que desean iniciarse en el mundo del costume player?

Pues un enorme saludo para ti que quieres hacer esto. Primero que nada diría que no debes sentirte mal por las críticas o los malos comentarios porque siempre quien critica es quien no hace cosplay y no sabe lo difícil que es hacer todo esto, pero si debes saber aceptar críticas constructivas que te ayuden a crecer; y si solo te gusta apoyar a los cosplayer hazlo, dale tu like en redes sociales, comparte su trabajo para que esto crezca y permanezca por mucho más.