Gabriela Spanic afirma que hace tiempo que “la quieren ver destruida”

La venezolana Gabriela Spanic subió un video a su cuenta de Instagram en el que asegura que, desde hace tiempo, "la quieren ver destruida". Todo esto días después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante le ganara una demanda que le interpuso la actriz por supuesto daño moral. Fue el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que liberó al periodista de todo cargo.

La respuesta de la actriz fue ese contundente mensaje en Instagram en el que dice "estoy con mi consciencia tranquil... ya ustedes vieron la corrupción que hay en el mundo y en México... confío en Dios, él me dará la victoria". Además, lo acompañó de un escrito en el post que decía: "hace mucho tiempo me quieren ver destruida, pero lo lamento! El Gozo que Dios me dio! Nadie me lo quita!". Esto, entre muchas otras cosas.

Aquí abajo te dejamos el post completo que la actriz Gabriela Spanic subió a Instagram.



