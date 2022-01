Gabriela Spanic encontró a su novio con otro hombre ¡en su propia casa! [+FOTOS]

Los años pasan y la belleza de la eterna “Usurpadora” se mantiene. Gabriela Spanic es una de las latinas más guapas de la televisión que se mantiene soltera. Al menos, hasta hace unas semanas tenía novio, pero todo quedó en el pasado.

Según la revista TV Notas, Gaby Spanic sufrió una decepción hace unas semanas, al encontrar al que, hasta ese entonces era su novio, en su casa con otro hombre.

Fue en septiembre pasado, cuando la actriz venezolana radicada en México contó a sus compañeros del reality “La casa de los famosos”, que había descubierto a un exnovio en su propia casa, besando a otro hombre.

Ella no dio detalles de quién se trataba, pero -por los tiempos- todo indica que se trata de Andréi Mangra, un joven bailarín rumano que conoció en agosto del 2020, cuando formó parte del reality “Dancing with the stars” en Hungría, ambos eran pareja en el programa de televisión.

“Andréi fue su pareja de baile durante todo el reality. En un principio era tanta la química en la pista de baile, que los fans y los televidentes los llevaron hasta la final, quedando en segundo lugar, y este hombre, nada tonto, al ver la fama y la popularidad de Gaby, la enamoró”, contó el amigo de la actriz a la referida revista a la que también aseguró que Andréi aseguró a la actriz que no era homosexual.

“En agosto del año pasado, Gaby estaba grabando la novela 'Si nos dejan' y se fue a trabajar como todos los días, pero ese día no llegó el actor con quien le tocaba grabar sus escenas, así que la cortaron temprano, y sin avisar, al llegar a su casa, descubrió a Andréi besándose con otro hombre”, detalló la fuente.

Fue así que la actriz le pidió al bailarín que empacara sus cosas y se fuera de su casa en ese mismo momento. Desde entonces, ella volvió a la soltería y él regresó a su país de residencia, Hungría.