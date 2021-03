Gal Gadot a la espera de su tercer hijo

La famosa actriz de origen israelí hizo público su embarazo a través una fotografía posteada en sus redes sociales. Gal Gadot espera a su tercer hijo.

Después de deslumbrar a todos en los Golden Globes la noche del domingo, la actriz sorprendió a todos el lunes por la mañana con la noticia de su embarazo.

Una emotiva postal refleja la noticia de la próxima visita de la cigüeña; la artista, junto a su esposo Yaron Varsano y sus dos hijas posan frente a la cámara y las manos de todos se posan sobre el vientre de la actriz que da vida a la mujer maravilla.

"Here we go again", escribió Gadot junto a emojis de corazón, una mano y un símbolo color azul, lo que podría significar que el matrimonio quiere a un niño en la familia que ahora será de 5 integrantes.

La actriz recibió centenares de comentarios felicitandola a ella y a su esposo. "Tres es el número mágico!!! Me siento muy feliz por ambos", escribió Sabrinabmakeup desde su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, su esposo también compartió a los cibernautas la noticia, haciendo un repost de la publicación de su amada esposa.