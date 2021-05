Gal Gadot y su recorrido en el cine

2009

Su primer papel en una producción internacional llegó cuando interpretó a Gisele Yashar en la película Fast & Furious 4, la cual se convirtió en un éxito en taquilla y que la catapultó a la fama.



2010

Date Night (Una noche fuera

de serie)

Es una película que fue dirigida por el cineasta Shawn Levy y protagonizada por Steve Carell y Tina Fey. En la cinta, Gadot interpreta un papel secundario: Natanya.

Knight and Day

En la cinta compartió el set de grabación con dos grandes actores: Tom Cruise y Cameron Diaz, quienes fueron los protagonistas de la producción de comedia y acción, aquí la estrella interpreta a Naomi.

2011

Fast & Furious Fast Five

El director de las películas, Justin Lin, le dio la oportunidad de tener su primer papel a nivel internacional, se dice que a Lin le gustó el perfil de Gal Gadot por su experiencia militar. Ella interpreta a la traficante de drogas Gisele Yasha.

2013

Fast & Furious 6

Es una película de acción estadounidense protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson y Jordana Brewster. En la cinta Gadot nuevamente regresa a su papel como Gisele Yasha, pero su personaje muere en este film.

2016

Batman v Superman: Dawn of Justice

La Estrella Israelí aparece en la primera película de acción en vivo que presenta a Batman y Superman juntos. En esta producción inició uno de los papeles más importantes de su carrera: Wonder Woman, la guerrara amazona. La actriz compartió el set de grabación con Ben Affleck y Henry Cavill.

Keeping Up with the Joneses

Para esta película, Gal Gadot se convierte en la agente secreto Natalie Jones, que en una misión finge ser la pareja de Tim Jones, interpretado por Jon Hamm. La cinta es una comedia que no te puedes perder.

Triple 9

La cinta narra la historia de un grupo de policías corruptos que fueron sobornados para robar un banco y para lograrlo deben activar el código 999, que significa “agente caído”, como una distracción a la policía local para cometer el asalto. Gadot es parte del elenco.

2017

Wonder Woman

En esta película obtuvo su primer protagónico en el mundo de DC Comics, al encargar a Diana Prince, una diosa guerrera de las Amazonas, princesa heredera de Themyscira. Para el rodaje de la cinta se presupuestaron 149 millones de dólares y se recaudó más de 822 millones.

2020

Wonder Woman 1984

Protagonizada por Gal Gadot junto a Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright y Connie Nielsen. El film se ambienta durante la guerra fría, cuando sigue a Diana y a su antiguo amor Steve Trevor en su enfrentamiento con Maxwell Lord y Cheetah.

2021

Red Notice

Este es uno de los proyectos que vendrán de la actriz junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Se estrenará en la plataforma de Netflix este año, pero aún no hay detalles sobre la producción.