Gala 92 de los Oscar: "Parasite", ¡histórica!

El filme surcoreano "Parasite" cumplió anoche con sus pronósticos y se agenció el Oscar a la Mejor película, el máximo galardón de la velada y, en toda la historia, por primera vez entregado a una cinta de habla no inglesa

Asimismo, obtuvo otros tres galardones: Mejor director (Bong Joon-ho), Mejor guion original y Mejor película extranjera, logrando cuatro premios de un total de seis en las que estaba nominada.

En el resto de estatuillas para los pesos pesados figuró Renée Zellweger, ganadora del Oscar como Mejor actriz; Joaquín Phoenix, Mejor actor; Laura Dern, como Mejor actriz secundaria; Brad Pitt, Mejor actor secundario y Mejor guion adaptado, "Jojo Rabbit"

"No me siento superior a ninguno de mis compañeros de nominación, ni de nadie de esta sala. Nos une el amor por el cine. Tenemos que hablar de cosas importantes, de la lucha contra la injusticia. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos inmersos en un mundo egocéntrico, pensando que somos el centro del universo", dijo Phoenix tras ser premiado.

Por su parte, Zellweger apuntó: "Gracias, gracias, gracias. A mis compañeros de reparto, al equipo. Gracias por hacerme soñar, por traerme toda esta alegría. Gracias a mi familia, inmigrante, que llegó creyendo en el sueño americano".

El primer ganador de la velada (secreto a voces) fue Brad Pitt, consagrado como Mejor Actor de Reparto, por su papel como Cliff Booth en "Once Upon a Time... in Hollywood".

"Esto se trata de Quentin Tarantino, original y único. La industria del cine no sería lo mismo sin ti... Contigo todo es fantástico", dijo el actor de 56 años, que reconoció con la estatuilla entre manos el trabajo de los actores dobles y sus coordinadores y acabó por dedicar el galardón a sus hijos, "los adoro", apuntó.

Siguiente Oscar fue para "Toy Story 4", en la categoría a Mejor Película Animada. Esta fue la segunda vez en la historia de la secuela en ganar en esa categoría; antes lo logró con "Toy Story 3".

"Hair Love" se llevó el Oscar como el Mejor cortometraje animado. "Queremos (con esta producción) normalizar el cabello afro, la gente de color y sí podemos pasar a la siguiente etapa", dijo Matthew A. Cherry, su director.

"Parasite" apareció en la contienda por primera vez y, de igual forma se alzó con la victoria en Mejor guion original. "Agradezco a mi esposa por ser una inspiración y a estos actores por darle vida a esta película", dijo al recoger su premio el director Bong Joon-ho junto a Han Jin Won.

Destacados

"Jojo Rabbit" triunfó en Mejor guion adaptado, una categoría en la que "El Joker" estaba nominada y, aunque no era favorita, ya significaba la primera resta para el más nominado.

"Es increíble. La estatuilla no pesa tanto, tenía entendido que pesaba mucho. Gracias a mi madre por darme el libro que adapté al cine. Gracias a tanta gente, que no me acuerdo. Esto va para todos los niños, que pueden conseguir lo que quieran", dijo el director de "Jojo Rabbit", Taika Waitit.

"Little Women" triunfó en Mejor vestuario; "Ford v Ferrari" hizo lo suyo y ganó como Mejor montaje de sonido y Mejor Montaje; mientras que la Mejor mezcla de sonido, Mejor fotografía y Mejores efectos especiales fueron para "1917", y "Bombshell" fue ganadora de Mejor maquillaje y peluquería.

Los pesos pesados volvieron a la mesa cuando se anunció la categoría de "Mejor producción", una estatuilla que paró en manos de "Once Upon a Time... in Hollywood".

Luego, Laura Dern, quien interpretó a la abogada Nora Fanshaw en "Marriage Story" fue premiada como Mejor actriz secundaria.

"Gracias a la Academia por este honor. Ya para mí era suficiente estar aquí, rodeada de tanto talento. Gracias a Netflix, a mis compañeros de reparto, del resto del equipo", dijo Dern.

Destacó "The Neighbors' Window" que se alzó como ganador en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

La lista de ganadores siguió creciendo con los galardones a "American Factory" como el Mejor documental y "Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)" fue premiado como Mejor cortometraje documental.

Entre las presentaciones musicales destacaron las de Billie Eillish y Elton John; así como el homenaje a le película "Frozen 2", cuyo tema "Into The Unknown" fue cantado en distintos idiomas y estaba nominado en la categoría Mejor Canción Original.