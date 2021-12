¡Galilea Montijo no es la única! Revelarán más nombres de famosas relacionadas al narco en segunda parte de libro

La investigadora Anabel Hernández informó esta noche que tiene en su poder varios nombres de mujeres del espectáculo relacionadas con el narco, pero que no mencionó en su reciente libro "Emma y las otras mujeres del narco", porque aún los está corroborando.

Durante su presentación en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la periodista apuntó que los dará a conocer hasta que esté 1000% segura de lo dicho por testigos presenciales.

Esta semana, nombres como los de Galilea Montijo y Ninel Conde salieron a la palestra; mientras a la primera se le achaca una relación con Arturo Beltrán Leyva, uno de los líderes de la mafia a principios de siglo, de la segunda su sobrenombre "El bombón asesino" sirve para titular el capítulo alusivo.

De hombres salieron otros como el de Sergio Mayer y Andrés García, este último reconociendo que sí conocía a los Beltrán Leyva, llamándoles caballeros educados.

"Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación", indicó Hernández durante su presentación.

Tanto Galilea, como Ninel han negado las aseveraciones escritas por Hernández. Ninel Conde aseguró que ya prepara demanda legal.

"Que la gente lo niegue es histórico, lo negó García Luna (protagonista de uno de sus libros, ahora detenido en EU) y la diputada Lucero, la propia Emma (Coronel, pareja del "Chapo" Guzmán) negó que sabía a qué se dedicaba él. Aunque lo negaron en su momento y humanamente se comprende, hoy están prisioneras en EU por estas cuestiones que negaron tanto tiempo",recordó Anabel.

Ya durante una breve sesión de preguntas y respuestas, la autoexiliada desde hace un sexenio, pero que continuamente viaja a México para sus investigaciones, abundó sobre las reacciones de las personas integrantes del entretenimiento, señaladas.

"Cada uno tiene el derecho humano a expresar lo que quiere expresar, respeto las expresiones de ellos. La negación es un resorte automático en este tipo de casos", indicó.

"No me sorprenden. Lo que puedo decir es que la información que publiqué, los nombres que publiqué, cada señalamiento, está perfectamente documentado. Tengo testigos directos de los hechos y no sólo eso: algunos de ellos han sido testigos colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores, ese es el nivel de certeza", subrayó.

Hernández puntualizó que su investigación inicial no buscaba encontrar nombes del espectáculo, pues la hipótesis original era ver el rol de la mujer en los núcleos internos de los cárteles de la droga.

"No sabían quiénes eran (las mujeres). Ya tenía identificada Emma Coronel, por supuesto, a Diana Espinosa Aguilar, la esposa de Rafael Caro Quintero (líder en los 80's), pero todo lo demás era en la búsqueda de qué hay ahí.

"Cuando mis testigos directos daban nombres, yo los corroboré por dos, tres vías. Este libro no tiene el propósito de ir exclusivamente sobre el mundo del espectáculo, yo diría que ese mundo vino a mi", expuso.

Sin precisar el medio al que pertenecen, Hernández informó que algunas personas se han comunicado con ella vía correo electrónico.

Consideró que este el momento para que las mujeres involucradas, de quienes piensa lo han padecido, se replanteen su accionar dentro de estos círculos. Durante la charla recordó el caso de Allison Mack, la actriz de Smaville, quien reclutaba mujeres para la secta Nxvim.

Hernández destacó que actualmente no existe demanda alguna en torno al libro, pero en caso de que alguen se sintiera incómodo u ofendido, su testigo está dispuesto a hablar.