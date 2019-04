"Game of Thrones": 10 artículos que todo verdadero fan debería tener | FOTOS

Entre más cerca esté la nueva temporada de "Game of Thrones", la ansiedad en los fans aumenta. Y un verdadero fan, además de saberse los diálogos, haber leído los libros (más de una vez) y tener su póster de "Juego de trones" en alguna parte de su casa, también ha adquirido algún accesorio alusivo a la saga creada por George R. R. Martin.

"Canción de hielo y fuego", compuesto por cinco libros (llegarán dos más en un futuro), en la serie de novelas en las que está basada la ficción de HBO. Antes de mencionar los artículos que todo fan debe tener repasemos las novelas:

- "Juego de tronos" ("A Game of Thrones", 1996)

- "Choque de reyes" ("A Clash of Kings", 1998)

- "Tormenta de espadas" ("A Storm of Swords", 2000)

- "Festín de cuervos" ("A Feast for Crows", 2005)

- "Danza de dragones" ("A Dance with Dragons", 2011)

Futuros títulos de esta serie, cuando George R. R. Martin se decida terminarlos, serán:

- "Vientos de invierno" ("The Winds of Winter")

- "Sueño de primavera" ("A Dream of Spring", última obra)

Además de estos libros, la precuela "Fuego y sangre" es una novela que debe ser leída por los fanáticos de "Game of Thrones".

FANS Y ARTÍCULOS

En Internet hay muchos artículos alusivos a "Game of Thrones", muchos de ellos son oficiales y se pueden encontrar en páginas web como Amazon, Mercado libre, HBO Shop, Funko y entre otras.

Hace poco, la marca deportiva Adidas lanzó unas zapatillas inspiradas en los siete reinos de "Game of Thrones". Estas presentan colores y detalles representativos de las familias nobles y grupos de guerreros que se enfrentan en la serie.

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": zapatillas Adidas inspiradas en los siete reinos. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Asi mismo, la marca de bebidas espiritosas Johnnie Walker lanzó una versión de su botella con diversos rasgos de las gélidas tierras de los White Walkers en tonos blanco y azul. En lugar de su logo se aprecia a un caminante blanco.

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": edición de Johnnie Walker . (Foto: HBO Shop/ Difusión)

La marca Funko acaba de lanzar más modelos de los personajes de "Game of Thrones". Ahora, Daenerys Targaryen, Jon Snow y entre otros personajes están presentados sentados en el Trono de hierro.

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": Funkos de los personajes. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": Monopolio. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": cajita musical. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": tazas, de venta en HBO Shop. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": rompecabezas en forma de huevo. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": Blu-ray de todas las temporadas. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": polo oficial. (Foto: HBO Shop/ Difusión)

Estos son los artículos que todo fan debe tener "Game of Thrones": anillos, aretes, collares de "Juego de tronos". (Foto: HBO Shop/ Difusión)