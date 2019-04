"Game of Thrones" 8x01 EN VIVO: hora y canal para ver el capítulo | ONLINE

La espera, por fin, terminó. La noche de este domingo, los fanáticos de la serie basada en el libro de George R. R. Martin podrán ver el primer episodio de la octava y última temporada de "Game of Thrones". ¿Quieres ver la transmisión en vivo de este episodio? En esta nota te damos todos los detalles.

¿A qué hora se estrena el episodio 8x01 de "Game of Thrones"?

El Salvador: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET). 8 p.m. (zona PT)

España: lunes 15 de abril a las 3:00 a.m.

Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.

Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

UN REPASO

Para evitar filtraciones o problemas con los 'hackers', tal y como sucedió en temporadas previas, HBO y las cabezas de la ficción tomaron las medidas necesarias para evitar estos lamentables sucesos. Según contó el actor Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister, los guiones de los episodios finales simplemente "desaparecen", luego de la filmación de cada capítulo. "Este año eso alcanzó un nivel de locura. A nosotros nos dan los guiones, y luego de eso procedemos a filmar la escena en cuestión. Pero una vez que la filmación de esa escena termina, los guiones simplemente desaparecen. Es algo así como en 'Misión: Imposible', todo se autodestruye", contó.

Por su parte, los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss, también han sido bastante sutiles a la hora de revelar detalles de lo que ocurrirá en esta temporada. "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Entre los diversos avances que la cadena de TV ha publicado, a inicios de este año lanzaron uno con un mensaje un tanto confuso. Allí, aparecen algunos cuervos volando sobre el Muro. Luego, entran a escena los inmaculados marchando, parte de las fuerzas de Daenerys (Emilia Clarke). En otra escena, aparece Arya Stark (Maisie Williams ) ve sorprendida algo que no se sabe exactamente qué es.