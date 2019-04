Game of Thrones 8x03: ¿qué pasó con el Rey de la Noche en la Batalla de Winterfell?

El tercer episodio de la última temporada de "Game of Thrones"(Juego de Tronos en español) fue escenario de la Batalla de Winterfell, donde Dothrakis, Inmaculados y poderosos guerreros como Jorah Mormont, Jaime Lannister, Brienne de Tarth, Tortmund, Sandor Clegane y Beric Dondarrion lucharon contra el ejército de los muertos.

Sin embargo, los muertos los superan en número y rápidamente eliminan las primeras líneas de defensa, el primer personaje importante de "Game of Thrones" en morir es Eddison Tollett, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, quien salva a Sam. La siguiente es Lyanna Mormont, quien es aplastada por un gigante no muerto, la pequeña cae, no sin antes apuñalar al gigante.

Mientras tanto, Jon y Daenerys suben al cielo con sus respectivos dragones, y se enfrasca en una pelea contra el Rey de la Noche, quien vuelva sobre Viserion. Este enfrentamiento termina con Aegon Targaryen derribando al Night King, pero en ese proceso Rheagal también cae.

Con el Rey de la Noche en el suelo, Dany aprovecha para ordenar a Drogon lanzar fuego sobre el enemigo, pero desafortunadamente este es inmune al fuego del dragón. Cuando Jon intenta detenerlo el Night King levanta a todos los muertos y se va al encuentro de Bran.

ARYA, LA HEROÍNA DE LA BATALLA DE WINTERFELL

Por otro lado, en medio de la Batalla de Winterfell Arya es rodeada por los no muertos, pero logra salir con vida gracias a la ayuda de Sandor Clegane y Beric Dondarrion, quien muere en la lucha. Al llegar junto a Melissandre, la sacerdotisa explica que ya había cumplido el motivo por el cuál había sido revivido.

Además, recuerda las palabras que le dijo hace tanto tiempo: "Veo oscuridad en ti, y dentro de esa oscuridad unos ojos me regresan la mirada. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que tú apagarás para siempre. Nos encontraremos de nuevo".

En tanto, Theon Greyjoy demuestra su valía al defender a Bran hasta la muerte. Aunque Greyjoy derrota a un gran número de no muertos, nada puede hacer antes el Rey de la Noche que le atraviesa una lanza en el estómago.

Cuando el líder de los Caminantes Blancos está a punto de asesinar a matar a Bran Stark y con ello eliminar la memoria del mundo, de entre las sombras aparece Arya Stark y lo apuñala con una daga de acero valyrio. Junto al Rey de la Noche desaparecen sus White Walkers, su ejército de no muertos y su dragón.