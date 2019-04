"Game of Thrones": Joe Jonas se convierte en Sansa Stark para el estreno de la octava temporada | VIDEO

Ante el esperado estreno de la nueva temporada de "Game of Thrones", diversos artistas han compartido su emoción ante el hecho a través de redes sociales. Uno de ellos es Joe Jonas, quien minutos antes del primer episodio de la octava temporada publicó un video en el que luce como el personaje de Sansa Stark.

El integrante de los Jonas Brothers agregó la descripción "mood" en su publicación. Recordemos que Jonas es pareja de Sophie Turner, una de las protagonistas de la ficción de HBO.

Esta no es la primera vez que el cantante muestra su apoyo hacia Turner. Horas antes del primer episodio, su banda también compartió un póster en el que los músicos aparecen caracterizados como los personajes de "Game of Thrones".

En la imagen, los Jonas Brothers reemplazaron "Game of Thrones" por el título de su nuevo sencillo "Cool". "No podíamos evitarlo. El invierno se acerca", escribieron en la publicación.

En octubre del año pasado, Joe Jonas contó que le encantaría aparecer en la última temporada de la serie, pero que lamentablemente eso no sucederá.

"Lo hubiera hecho sin pensarlo. Me encantaría, de verdad. Pero, eso no ocurrirá. No puedo esperar más para el estreno. Sophie [Turner] no me quiere contar nada y eso me duele porque ella sabe que soy fanático de la serie", bromeó Jonas.