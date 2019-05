"Game of Thrones": el final más esperado

La serie que ha cautivado a millones de personas por su trama y sus giros inesperados ahora vuelve a hacer de las suyas. El penúltimo capítulo transmitido el domingo 12, causó múltiples reacciones y sentimientos a sus televidentes. Gran parte del público se mostró disgustada en redes sociales por el desarrollo de los personajes, hasta el punto de lanzar una petición en change.org para exigir rehacer la última temporada, petición que hasta el cierre de esta nota alcanzaba más de 800 mil firmas.

Sin embargo, para otros, el desenlace de lo que pareciera el final ha gustado mucho y aseguran que la serie no ha perdido sentido ni rumbo. "Me encantó esta última temporada de GOT, incluyendo a Dany haciendo destrozos por todo King’s Landing. Ha habido mucha negatividad acerca del final, pero creo que es solo porque la gente no quiere ningún final", escribió el escritor estadounidense Stephen King en su cuenta de Twitter.

Mientras los directores de la serie, David Benioff y D. B. Weiss han manifestado que es muy importante para ellos que a los espectadores les guste la temporada final. "Queremos que a la gente le encante. Es muy importante para nosotros. También sabemos que, hagamos lo que hagamos, incluso si se trata de la versión óptima, algunas personas odiarán la mejor de todas las versiones posibles", aseguran.

Se espera que este capítulo final logre cifras impresionantes, ya que el penúltimo capítulo "The Bells" batió récords para convertirse en el capítulo más visto en domingo al reunir 18.4 millones de espectadores, según Variety.

De cualquier manera, y a la espera del veredicto del público sobre su fin, a la superproducción de HBO nadie le puede quitar sus 47 Emmy; y tampoco la vigencia de su universo de fantasía épica, que continuará, al menos, con una serie derivada (spin-off) ya en preparación y con Naomi Watts como estrella del elenco.