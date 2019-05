¿"Game of Thrones" para rato?, de acuerdo a lo que da a entender George R.R. Martin

¿Te molesta que "Game of Thrones" llegue a su fin? Que no te sea así, porque aparentemente, HBO está trabajando no en uno, ni en dos, sino en tres ediciones del popular "GoT".

Esta información es según lo publicado por George R.R. Martin. Excepto que no los llama "spinoffs", pues no es un admirador de ese término, sino que los menciona como "programas sucesores".

En una publicación en su blog personal, que actualizóa para sus followers, el autor de los libros en los que se basa el programa dijo: “Hemos tenido cinco programas diferentes de sucesores de GAME OF THRONES en desarrollo (no me gusta el término” spinoffs”) en HBO, y tres de ellos siguen avanzando muy bien". Y agregó: “El que no debo llamar "The Long Nigth" se rodará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guion, pero se están acercando”.

Habrá que esperar que sucede con la serie y si tendrá más temporadas.