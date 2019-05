Ganadores de los Billboard Music Awards 2019: Fotos

La noche del domingo se llevó acabo la ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2019, también conocidos como los BBMAs, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La estrella pop Taylor Swift dio inicio la gala al interpretar su nuevo tema "Me!" junto al Brendon Urie, líder de la banda Panic! At The Disco.

La conductora de los premios, la estrella Kelly Clarkson no se quedó atrás, y también decidió abrir el show con un número musical. La estadounidense interpretó un popurrí de exitosos temas como "High Hopes" de Panic! At The Disco, "I Like it" de Cardi B y "Girls Like You" de Maroon 5.

La conductora de los premios, Kelly Clarkson interpretó un popurrí de exitosos temas como "High Hopes" de Panic! At The Disco, "I Like it" de Cardi B y "Girls Like You" de Maroon 5. (Foto: Agencias)

Halsey brindó una increíble presentación de su canción "Without Me" en los Billboard. (Foto: Agencias)

Ella Mai ganó como Top R&B Artist. (Foto: Agencias)

Entre los números musicales de la noche destacaron: Halsey con su increíble presentación de su tema "Without Me", y el mix de temas de los Jonas Brothers.

Uno de los mejores espectáculos de la noche, lo realizaron Madonna y Maluma, quienes cantaron su reciente éxito "Medellín" por primera vez en vivo.

Madonna y Maluma cantando "Medellín" en los Billboard 2019. (Foto: Agencia)

El premio Top Icon lo recibió Mariah Carey, quien interpretó sus mejores éxitos en la ceremonia. La cantante de 49 años recibió el galardón de las manos de la cantante y actriz Jennifer Hudson.

Mariah Carey en los Billboards Musica Awards 2019. (Foto: Agencias)

La banda surcoreana BTS tuvo una impecable presentación junto a Halsey, interpretaron la canción "Boy With Luv".

Pie de foto: BTS ganó como Top dúo/grupo. (Foto: Agencias)

LISTA DE GANADORES

TOP SOCIAL ARTIST

BTS

TOP R&B ARTIST

Ella Mai

TOP ROCK ARTIST

Imagine Dragons

TOP BILLBOARD 200 ALBUM

Drake “Scorpion”

TOP NEW ARTIST

Juice Wrld

TOP DUO/GRUPO

BTS

TOP MALE ARTIST

Drake

TOP RAP ARTIST

Cardi B

TOP COUNTRY ARTIST

Florida Georgia Line & Bebe Rexha

TOP ROCK SONG

Panic! At The Disco "High Hopes"

TOP HOT 100 SONG

"Girls like you" – Maroon 5 ft. Cardi B

TOP ARTIST

Drake

EL GRAN GANADOR

El rapero Drake se consagró como el artista con más galardones de la noche. El estadounidense llegó al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas con 17 nominaciones. Ganó mejor álbum Billboard 200, superando a Cardi B, Travis Scott, Post Malone y el difunto XXXTentacion.

Durante sus discursos exhortó al público a rendir honor a sus colegas aún en vida. "Obviamente hemos tenido una desafortunada serie de pérdidas en nuestra industria, y sólo quiero alentar a todos el mundo a expresarle a otros artistas lo que sienten por ellos", dijo Drake al recibir el premio al mejor artista masculino el miércoles por la noche.

LO MEJOR DE LA ALFOMBRA ROJA

Los primeros invitados en llegar a la alfombra roja de los premios Billboard 2019, fueron la conductora de radio Tanya Rad y el recordado por su participación en la serie "Glee", Kevin McHale. A ellos se les sumaron, la cantante estadounidense Taylor Swift, el colombiano Maluma y la banda de k-pop BTS.

El latino Maluma reveló al pasar por la alfombra roja que fue la reina del pop, Madonna, quien lo llamó para realizar una canción a dúo. La estadounidense le dijo que tenía una canción llamada "Medellín", y cómo él es de esa ciudad colombiana, era perfecto para hacer el dueto.

Maluma en la alfombra roja de los Billboard 2019. (Foto: Agencias)

La estrella pop Taylor Swift será quien inaugurará los Premios Billboard 2019 al interpretar su nueva canción "ME!", tema que lanzó hace unos días junto a Brendon Urie, líder de la banda Panic! At The Disco.

Taylor Swift en la alfombra roja de los Billboard 2019. (Foto: Agencias)

BTS se lució en la alfombra roja. El grupo surcoreano está nominado en dos categorías de los Billboard Music Awards 2019. Además, interpretarán en vivo el tema "Boy With Luv" junto a la estadounidense Halsey.

BTS en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2019. (Foto: Agencias)

Becky fue una de las cantantes que conquistó con su atuendo en la alfombra roja de los Billboard 2019. La intérprete de "Sin pijama" lució un ceñido vestido en color plateado, con pedrerías.

Becky G en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2019. (Foto: Agencias)

Los hermanos Jonas llegaron juntos a la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2019. Joe, Nick y Kevin lucieron atuendos parecidos. Los estadounidenses se presentarán esta noche en la ceremonia.

La actriz británica Sophie Turner, protagonista de la exitosa serie de HBO "Game of Thrones" fue una de personalidades que entregó uno de los premios en la noche de los Billboard Music Awards 2019.

La estrella de "Game of Thrones" también desfiló por la alfombra roja. (Foto: Agencias)

LOS PERFORMERS



La ceremonia de los Billboard Music Awards 2019 tuvo varios números en vivo de alto interés para los seguidores del pop.

+ Taylor Swift estrenará "ME!", su colaboración con el cantante de Panic! At the Disco's Brendon Urie.

+ Kelly Clarkson

+ Ciara

+ BTS y Halsey

+ Dan + Shay y Tori Kelly

+ Jonas Brothers

+ Khalid

+ Madonna y Maluma

+ Paula Abdul

+ Mariah Carey, quien será honrada con el Icon Award.

NOMINADOS

Cardi B parte como la gran favorita con 21 nominaciones, entre ellas la principal: Top Artist. Le siguen Drake y Post Malone, también de la movida urbana, con 17 postulaciones.