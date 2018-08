Garbage:"Todos tenemos oscuridad"

Con la reedición de "Versión 2.0" (1998) y una inminente gira internacional, Garbage vuelve a escena y su batería Butch Vig dijo a Efe que el tono sombrío de la banda, con canciones sobre la soledad o la incomprensión, sigue funcionando porque todos tenemos "algo de oscuridad".

"Creo que son temas que no desaparecen. Todas las personas tienen algo de oscuridad. De hecho, si eres la persona más feliz del mundo, probablemente estés seriamente jodido y escondas algo como que eres un asesino o un psicópata", comentó entre risas.

"Parte de la experiencia humana es lidiar con el dolor, la decepción y las cosas de la vida que no van como esperamos. Amo la música que me deprime... No siempre quiero ponerme una canción rítmica o de fiesta. Me encantan todos los estilos de música, pero lo que de verdad me hace sentir bien son los temas con algo oscuro o melancólico. Y creo que mucha gente se siente así", añadió.

Veinte años después de su lanzamiento, Garbage ha reeditado "Versión 2.0", que fue su segundo disco y que, gracias a temas como "Push It" y "I Think Im Paranoid", se convirtió en uno de los álbumes más populares del grupo formado por Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig.

La nueva edición de "Versión 2.0", que incluye cara B y una nueva remasterización, será la excusa de la banda para irse de gira por Europa y Norteamérica a partir de septiembre.

En su luminosa casa en Silver Lake, un barrio de Los Ángeles conocido por su ambiente hípster, recibió a Efe Butch Vig, quien tiene ahí un estudio en el que guarda joyas de Garbage junto a un par de gramófonos dorados de los Grammy.

Y es que, además de ser batería de Garbage, Vig es un productor fundamental para entender el sonido alternativo de los años 90, ya que fue el maestro a los mandos de discos como "Dirty" (1992) de Sonic Youth, "Siamese Dream" (1993) de The Smashing Pumpkins o de toda una obra maestra como "Nevermind" (1991) de Nirvana.

"Supongo que depende de los fans decidirlo (si ‘Versión 2.0.’ es el mejor trabajo de Garbage), pero sí creo que, en cierto modo, define lo que somos. Tomamos lo que aprendimos en nuestro primer disco (‘Garbage’, 1995) y lo destilamos en una producción más grande, como en una pantalla panorámica en tres dimensiones", describió.

Tras el éxito de su debut, en Garbage se sintieron presionados para no ser el típico conjunto que se despeña con su segundo álbum.

En este sentido, el percusionista destacó que la clave de Garbage fue el eclecticismo.