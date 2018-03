Garfield: “Rezo para que mis personajes me afecten”

Lee también

Desmond Doss tomó dos decisiones. La primera fue alistarse de manera voluntaria para el peor conflicto de la historia de la humanidad. La segunda: lo hizo sin armas. Se marchó al corazón de la Segunda Guerra Mundial dispuesto a no disparar ni una sola bala. Al principio, sus superiores trataron de tumbar las certezas de aquel insensato. Se encontraron, sin embargo, con creencias más sólidas que el temor a la muerte o el acoso de sus compañeros. Acabaron dándose por vencidos y le asignaron el rol de médico. Así sirvió Doss en el frente del Pacífico y así se convirtió en el primer objetor de conciencia de la historia en ganar una medalla de honor.“Me fascina cómo siguió siendo fiel a sí mismo pese a una presión enorme para que se volviera algo que no era”, aseguró Andrew Garfield, quien interpreta a Doss en “Hasta el último hombre”, el nuevo filme de Mel Gibson. El papel le valió una nominación a los Globos de Oro, pero perdió ante Ryan Gosling (y por ello se besó con Ryan Reynolds). Además, competirá a mejor actor en los BAFTA.Desde que “Garfield” encarnó a Spider-man en la gran pantalla, su carrera también ha escalado sin parar. Cineasta y críticos han empezado a notar cada vez más en ese joven delgaducho una enorme capacidad emotiva. Por ello, quizá, es el protagonista del nuevo filme de Martin Scorsese, “Silencio”.“Rezo para que mis personajes me afecten”, dijo Garfield. Y añadió: “Espero sacar información y conocimiento de cada uno de ellos. Aunque te estás convenciendo de ser alguien distinto y tienes que ser capaz de volver atrás, al final de cada jornada te limpias. Yo necesito rituales para quitarme el día de encima”.