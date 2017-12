Gary Goddard con otras demandas

Ocho personas acusaron al productor estadounidense de cine y de teatro Gary Goddard de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños, informó el diario Los Ángeles Times.

El director de la película “Masters of the Universe” (1987) es el último señalado en Hollywood por escándalos sexuales, una enorme polémica que desde las acusaciones en contra de Harvey Weinstein ha afectado recientemente a otros artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C. K., Bryan Singer, Brett Ratner y John Lasseter.

En los setenta, Goddard trabajó en la ciudad Santa Bárbara, California, con jóvenes que querían ser actores de teatro.

Fue en ese marco en el que se produjeron las supuestas agresiones sexuales, según los denunciantes. Anthony Edwards, actor conocido por su paso por la serie “ER”, acusó a Goddard de abusos.