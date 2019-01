Genuina y bella a los 45

Kate Moss fue, por mucho, la supermodelo de los años 90. Actualmente, la también diseñadora celebrará mañana 45 años en pleno esplendor de su carrera y faceta como madre.

Su hija Lila Moss ha seguido de manera muy disciplinada sus pasos. Al igual que ella, ha trabajado para los grandes como Marc Jacobs. Kate ha procurado que tanto ella como su hija sean imagen de seguridad femenina.

"Yo nunca pude compararme con esas chicas (Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington). Yo no medía 1.80 metros, yo no estaba tan en forma como ellas. Yo era diferente y por eso me contrataron", afirmó la modelo que fue descubiera con 14 años. Según relató en anteriores ocasiones, su aspecto físico siempre fue objeto de análisis.

"Uno no quiere ser esclavo de la belleza. Que no se malinterprete, yo amo los productos de belleza, más que nunca a medida que envejeces, pero no estoy obsesionada. Incluso cuando salgo, me cuesta mucho usar pestañas postizas".