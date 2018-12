Geoffrey Rush, acusado de conducta sexual inapropiada

La actriz Yael Stone de "Orange Is the New Black" afirmó que el actor Geoffrey Rush se involucró en una conducta sexual inapropiada cuando actuaban en "The Diary of a Madman" en 2010.

En declaraciones al New York Times, la estrella de 33 años dijo que Rush bailó desnudo frente a ella en su vestidor, usó un espejo para verla mientras se duchaba y le envió mensajes eróticos ocasionales.

Stone dijo que respondió "entusiasta y voluntariamente" a los textos de su compatriota australiano.

"Me sentía tan halagada de que alguien así dedicara tiempo para escribirme mensajes de texto en la madrugada", dijo. "Gradualmente los mensajes se volvieron de una naturaleza más sexual, pero siempre dentro de este lenguaje presuntuoso altamente intelectual".

"Me avergüenza la forma en la que participé", dijo Stone. "Definitivamente no me involucraría como la persona que soy ahora de la manera en la que lo hice".